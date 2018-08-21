Battlefield 5 Açık Betası 6 Eylül'de Başlıyor

Aylardır beklenen Battlefield 5'in açık beta süreci önümüzdeki ay başlıyor. EA tarafından açıklanan bilgiye göre oyun, 6 Eylül itibariyle açık beta sürecine girecek.

Electronic Arts, İkinci Dünya Savaşı temalı FPS oyunu Battlefield 5'in açık beta sürecinin 6 Eylül tarihinde başlayacağını duyurdu. 6 Eylül'den birkaç gün önce Origin Access aboneleri ve oyunu ön siparişle alanlar için oynanabilir hale gelecek olan oyun, Battlefield serisinin en iyi üyesi olmaya geliyor.

3 Eylül tarihinde TSİ 14.00 itibariyle indirmeye açılacak olan oyun, 6 Eylül'den itibaren oynanabilir olacak. Battlefield 5'in betası, Rotterdam haritasında 'Conquest' modu ve Arctic Fjord haritasında 'Conquest' ve 'Grand Operations' modlarına ev sahipliği yapacak. Dinamik fiziksellik ve yıkım özellikleriyle dikkat çeken 'Conquest' modu oyunun şüphesiz en merak edilen modlarından biri.

EA, aynı zamanda "The Company" adlı yeni fragmandan da küçük bir kesit yayınladı. Ayrıca dün Nvidia, Twitter üzerinden paylaştığı videoda Turing mimarili RTX 2000 serisi ekran kartlarında yer alan ışın izleme teknolojisinin Battlefield 5 ile uyumlu olduğunu ortaya koymuştu. Battlefield 5'in Nvidia'nın yeni RTX ekran kartlarıyla nasıl görüneceği hakkındaki haberimize de aşağıdan ulaşabilirsiniz.