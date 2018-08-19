Battlefield 5'de Rotterdam Savaşının Yer Alacağı Kesinleşti

Efsane oyun serisi Battlefield'ın yeni çıkacak oyununda, Rotterdam savaşının yer alacağını gösteren bir fragman yayınlandı.

11 Ekim 2018 tarihinde piyasaya sürülecek olan Battlefield 5, oyunun hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenmekte. Oyun için son paylaşılan fragmanda ise muhteşem grafiklerle beraber Rotterdam'ın dramatik yıkımına şahitlik ediyoruz. Oyunun mekanikleri hakkında birkaç ufak detay da sergileyen fragman, oyuncular tarafından olumlu karşılandı.

2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Rotterdam Bombardımanı, Alman güçleri tarafından işgal altında olan Hollanda'nın direncini kırmak için yapılmış bir hamledir. Alman Hava Kuvvetleri'nin 14 Mayıs 1940 tarihinde, Rotterdam'a düzenlediği saldırıda şehir adeta yerle bir edilmiştir.

Daha önce Battle Royale ve Multiplayer modlarının yer alacağı açıklanan oyunda, diğer serilerde olduğu gibi güçlü tarih olgusunun kaybedilmeyeceği bu fragmanla kesinleşmiş oldu. PlayStation 4, Xbox One ve bilgisayarlar üzerinden oynanabilecek olan Battlefield 5, bu senenin en dikkat çeken oyunlarından biri olacak gibi gözüküyor.