Battlefield 5'e İlk Hafta Giriş Yapan Oyunculara Hediye Var

DICE, Battlefield 5'e ile hafta giriş yapan oyunculara iki adet oyun içi ürün hediye edeceklerini açıkladı. Bu hediyenin sebebi ise oyunun yayınlanma tarihinin ileriye alınması.

EA Digital Illusions CE (DICE), Battlefield 5’in çıkış tarihini ilk olarak Ekim ayı olarak açıklamıştı. Ancak planlar değişti ve oyunun çıkış tarihi 20 Kasım’a ertelendi. Oyuncuların sabırlı bekleyişini ödüllendirmek isteyen şirket, Twitter üzerinden bir duyuru gerçekleştirdi.

Stockholm’deki DICE ofisinin genel müdürü olan Oscar Gabrielson’ın gerçekleştirdiği duyuruda Battlefield 5’in yayınlanmasını sabırla bekleyen oyuncuların ilk hafta boyunca oyuna giriş yaptıkları zaman bir Oscar Mike kaskı ve Oscar Mike amblemi kazanacaklarını açıkladı.

Battlefield 5, hem üstün oyun içi atmosferi hem de birbirinden sürükleyici oyun modları ile yılın en iyi aksiyon oyunlarından biri olacak. Battlefield 5’in büyüleyici savaş atmosferini hala deneyimlemediyseniz aşağıdaki videodan 4K 60fps olarak izleyebilirsiniz.