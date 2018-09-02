Battlefield 5 Açık Betada Küfür Filtresi Olacak

Uzun zamandır merakla beklenen Battlefield 5'in açık betası, 6 Eylül'de kullanıma sunulacak ve yapılan açıklamalara göre artık oyunun sohbet kısmında bir küfür filtresi var.

Battlefield 5 Açık Beta, uzun bir bekleyişin ardından 6 Eylül'de oyuncuların kullanımına sunulacak ve 11 Eylül'e kadar devam edecek. Oyunun ön yüklemeleri ise 3 Eylül'de başlayacak. Aynı zamanda Battlefield 5 için ön sipariş vermiş olan oyuncular, Açık Beta'ya 4 Eylül'den itibaren erişebilecekler. Açık Beta'ya dair son haber ise DICE yapımcısı Jaqub Ajmal'dan geldi. Ajmal, PC için sohbet sayfasına bir küfür filtresi ekleneceğini belirtti.

Twitter'da gerçekleşen bir sohbette, oyunun sohbet filtresinden memnun olmadığını belirten bir kullanıcıya yanıt veren Ajmal, bu yanıtla birlikte PC'de Açık Beta'ya eklenecek küfür filtresini de duyurmuş oldu.

LonoB kullanıcı isimli Battlefield oyuncusu, oyun içinde sohbet etmekten keyif aldığını ancak ırkçı yorumların onu rahatsız ettiğini belirtmiş ve kişileri susturabilecek bir filtre istediğini söylemiş. Ajmal ise oyuncuya hak verdiğini ve PC için yayınlacak Açık Beta'da bir küfür filtresi olacağını eklemiş. Ancak kimi oyuncular da bu filtrelerin seçme şansı olmaksızın tüm oyuncularda aktif olmasının kötü olacağını düşünüyor ve tercihe bağlı olması gerektiğini düşünüyor.