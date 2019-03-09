Battle Royale oyun türüne daha önce görmediğimiz bir isim giriş yapıyor.

Son yıllar içerisinde Battle Royale oyun türü, oyuncular arasında fazlasıyla popüler hâle geldi. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen şirketler, oyunlarına Battle Royale modunu eklemeye başladı. Şubat ayının başında yeni Battle Royale oyunu Apex Legends'ı duyuran Electronic Arts'ın (EA) efsane oyun serisi Battlefield 5'in Battle Royale modunun görüntüleri ortaya çıktı.

Battlefield 5 Firestorm adı verilecek olan Battle Royale modunda daha önce bu tür oyunlarda görmediğimiz bolca yenilik bulunuyor. Düşmanlar tarafından vurularak yere düşürülen oyuncular ellerindeki tabancalar ile -yerde kaldırılmayı beklerken- düşmanlara ateş edebilir ve onları öldürebilir.

~Battlefield 5 Firestorm'un yeni "Provenance" haritası.

Battlefield 5'te helikopter sürmek diye bir şey yok, ancak Battlefield 5 Firestorm'da var. Oyuncular; helikopter, tank, zeplin, bot gibi ve daha fazlası aracı Firstorm oynarken kullanabiliyorlar. Firestorm'da herhangi bir asker sınıfı -nişancı, saldırı, sıhhiye, destek gibi- yok. Her oyuncu aynı klasmanda oyuna başlıyor ve savaşıyor. Yeni oyun modunun ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.