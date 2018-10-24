Battlefield 5'in Battle Royal Modu Firestorm Mart 2019'da Ge

DICE'den gelen açıklamaya göre Battlefield 5'in battle royale modu Mart 2019'da gelecek. Bu mod 64 oyuncuya kadar destek sunarken, oyuncular dörtlü takımlar halinde mücadele edecekler.

Son dönemlerin en gözde oyun türleri arasında yer alan Battle Royale modunun Battlefield 5'e uğraması kaçınılmazdı. DICE'ın resmi sitesinde açıklanan yol haritasına göre Firestorm adlı Battle Royale haritası, Mart 2019'da gelecek.

64 oyuncuya kadar destekleyecek olan haritada dörtlü takımlar halinde mücadele edilecek. Bu modun yapımını ise Criterion üstlenmiş durumda. Firestorm Beta'da da olmayan bir haritaydı. Haritanın ismi, oyunun gittikçe daralan bir ateş çemberinin içinde oynanıyor olmasından geliyor.

Call of Duty: Black Ops 4 oyununa da Blackout adlı bir battle royale modu eklenmişti.