Battlefield 5'in Yeni Fragmanı Yayınlandı:Battle Royale Modu

İlk olarak E3 2018'de karşımıza çıkan Battlefield 5'in bugün itibariyle yeni bir fragmanı daha yayınlandı. Yayınlanan fragman, oyunun Battle Royale moduyla ilgili önemli detaylar barındırıyor.

Battlefield 5'in en yeni fragmanı bugün yayınlandı. Oyun hakkında birçok konuda fikir sahibi olmamızı sağlayan bu fragman, Battle Royale moduyla ilgili de ipuçlarıyla geldi.

"Devastation of Rotterdam" adlı fragman, Bulge Muharebesi sırasında bombalanan Rotterdam'ı gözler önüne seriyor. Ayrıca Norveç'ten de bazı sahnelere yer verilen fragmanın en sonunda ise Battle Royale modunun nasıl olacağı hakkında kısa bir kesit yer alıyor.

İlk olarak E3 2018'de Xbox lansmanı sırasında karşımıza çıkan Battlefield 5'in "War Story" moduyla ilgili bir fragman yayınlanmıştı. Oyunun çıkmasına yaklaşık 2 ay kala ise EA, biraz daha detay içeren bu fragmanı yayınladı.

Aslında serinin altıncı oyunu olan Battlefield 5; Playstation 4, Windows ve Xbox One platformları için 19 Ekim'de indirilebilir hale gelecek. Oyunun diğer fragman veya oynanış videoları ise önümüzdeki haftalarda muhtemelen paylaşılacaktır.