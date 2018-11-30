Battlefield 5'te Ölüm Süresi Güncellemeyle Düzeltilecek

Oyunun geliştiricileri, attıkları tweet ve Reddit'te yaptıkları paylaşımlarla bu sorunla ilgili çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

DICE’da yer alan geliştiriciler, ‘time-to-kill’ (TTK) ve ‘time-to-die’ (TTD) ayarlarında değişikliğe gideceklerini açıkladı.

Battlefield 5 geçen hafta yayınlandı ve oyuncuların getirdiği ilk eleştiri çabuk öldükleri yönünde oldu. Oyuncular, oyunda ölüm sürelerinin çok çabuk olduğunu ve bunun sinir bozucu olduğunu, serinin önceki oyunlarında böyle bir şey olmadığını dile getirdi.

DICE oyun geliştiricilerinden Florian Le Bihan, attığı bir tweet’te, TTD ve TTK ile ilgili değişikliklerin yolda olduğunu söyledi. DICE ise Reddit’te sorunun ne olduğu ve nasıl çözüleceğiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

DICE, yaptığı paylaşımda, “TTD deneyimi şu an en öncelikli konumuz, bu alanda araştırıp tanımlayacağımız birçok önemli ve karmaşık özellik var” dedi. Vurulma ve hasar alma gibi oyun deneyimini etkileyen alanlarda önemli araştırma ve geliştirmelerinin olduğunu da ekledi. Yapılan güncellemeden sonra oyuncuların eski ve yeni TTK’larını karşılaştırabilecekleri sunucular da olacak.

Geliştiriciler, bu sorunların önümüzdeki günlerde gelecek olan Tides of War: Overture güncellemesine dahil olmayacağını ama bu güncellemeyle birlikte silahlara ince ayar çektiklerini açıkladılar. Ayrıca Overture güncellemesinde ‘yeniden canlandırma’ mekaniğinde geliştirmeye gidilecek.

Tides of War Bölüm 1: Overture güncellemesi ise 4 Aralık’ta kullanıma sunulacak.