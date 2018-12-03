Battlefield V, RTX İçin Güncelleme Alacak

Battlefield V için RTX özelliğinin 3 hafta önce aktif edilmesinden sonra, kullanıcılardan oldukça olumlu geri dönüşler alınmıştı.

Nvidia'nın RTX destekli GeForce RTX 2070, RTX 2080 ve 2080 Ti ekran kartlarının gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini destekleyen ilk oyun olan Battlefield V, kullanıcıların beğenilerini toplamıştı. Nvidia'nın gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisinin hemen hemen her oyunda -RTX ekran kartları ile- desteklenmesi ise bu teknolojinin en başarılı noktalarından birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılar RTX teknolojisinin getirilerini beğenirken, RTX özelliği açıldıktan sonra oyunlarda yaşadıkları ciddi performans düşüşü sebebiyle hayal kırıklığına uğradılar. Bunun üzerine Nvidia ve EA, ortak bir çalışmayla DirectX ışın izleme teknolojisinin Battlefield V'teki performansını %50 oranında artıracak bir güncelleme yayınlayacaklarını duyurdular ve bu güncellemenin oyuna etkisini gösteren bir videoyu paylaştılar.

Videoda da görüldüğü gibi aynı sahnede; güncelleme öncesi 19 olan FPS (saniye başına kare) değeri, güncelleme sonrası 68 FPS değerine kadar çıkmakta. Grafiklerin daha keskin, anlaşılabilir ve detaylı olması ise Nvidia ve EA'in oldukça başarılı bir güncelleme ile çıkagelecekleri anlamına geliyor. Güncelleme ile oyuna eklenecekler ise şu şekilde:

DirectX ışın izleme ile oyun çalıştırılırken kararlılıkta iyileştirmeleri yapıldı.

Işın izleme teknolojisinin çeşitli özelliklerinin performansı geliştirildi.

Yaprak ve bitki örtüsü için ışın izleme performansı geliştirildi.

Işın izleme kalitesini artırmak için, müsait olduğunda, çerçevelendirme arabelleğini kullanma eklendi.

Orta grafik kalitesinin uygulanmaması sorunu çözüldü.

Nvidia ve EA'nın bu güncellemesi; 4 Aralık tarihinde Nvidia'nın yeni Game Ready GeForce sürücüsünün ve Battlefield V: Tides of War Bölüm 1: Overture güncellemesinin yayınlanması ile oyuncularla buluşacak. Eğer ki Battlefield V'in performansından memnun değilseniz, güncellemeden sonra oyuna bir daha göz atmanızı tavsiye ederiz.