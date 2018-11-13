Oyun sektörünün savaş türünün başını çeken en gelişmiş oyunlardan olan Battlefield V, sahip olduğu oldukça yüksek doku kalitesiyle ve atmosferiyle oyuncuları büyülüyor. Peki Battlefield V hangi ekran kartında kaç FPS veriyor?

Oyunseverlerin sabırsızlıkla beklediği EA Games'in en çok sevilen savaş oyunu serisinin son oyunu Battlefield V; aylık üyelik sistemine dayanan ve birçok oyunu oynamanıza imkan sağlayan Origin Access üyeliğine sahip kullanıcılar tarafından halihazırda oynanabilmekte. EA Games'in yaptığı ilginç bir hareketle beraber, oyunun Deluxe paketini satın alan kullanıcıların Battlefield V'i oynayabilmesi için 15 Kasım tarihini, oyunun standart halini satın alan kullanıcıların ise oyunu oynayabilmesi için 20 Kasım'ı beklemesi gerekmekte.

Battlefield V'in kullanıcılara nasıl performans sunacağını merak eden uzmanlari Battlefield V'i birçok ekran kartında uzun süreler boyunca 1080p, 1440p ve 4K (2160p) çözünürlükte test etti. Testler sonucunda ekran kartlarına ait; ortalama ve en düşük FPS değerlerini tablo halinde paylaştı.

Battlefield V'in Ekran Kartlarına Göre 1080p Çözünürlüğündeki FPS Değerleri

Battlefield V'in Ekran Kartlarına Göre 1440p Çözünürlüğündeki FPS Değerleri

Battlefield V'in Ekran Kartlarına Göre 4K Çözünürlüğündeki FPS Değerleri

Uzmanların yaptığı testlerin hepsinin Ultra Kalite'de gerçekleştirildiğini altını çizelim. Günümüz dizüstü bilgisayarlarında artık görmeye alışkın olduğumuz GTX1050 ekran kartı; Ultra grafik ayarlarında 40 FPS değerini verirken, Orta-Yüksek grafik ayarlarında 70 FPS değerini veriyor. Bu da demek oluyor ki Battlefield V, oldukça iyi optimize edilmiş bir EA oyunu olarak karşımıza çıkacak. Oyunun en düşük ayarlarının bile doku kalitesi olarak iyi bir görüntü sergilemesi, birçok kullanıcının yüzünü güldürecektir.