Battlefield V'in Hikaye Modu Oldukça Etkileyici Bulundu

Battlefield V, sahip olduğu etkileyici hikaye moduyla oyuncuları 2. Dünya Savaşı atmosferine kilitliyor.

Battlefield V'in Savaş Hikayeleri, 2. Dünya Savaşı'nda yer almış farklı karakterlerin bakış açısından savaşın bilinmeyen yönlerini gözler önüne sererek oyuncuları, 2. Dünya Savaşı'nın daha önce ininilmemiş derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Hepimiz gerek okulda okuduğumuz tarih kitaplarından veya izlediğimiz filmlerden, gerekse denk geldiğimiz makalelerden ve haberlerden, 2. Dünya Savaşı ile ilgili görüntülere ve bilgilere az da olsa sahibiz. Battlefield V bu konuda oyuncuları, bir savaş belgeseli izlemekten farksız bir sürece tabii tutuyor.

Battlefield V'in hikayelerinden biri olan Tirailleur için hikayenin yazarı, "Her hikayeyi tarih kitaplarında bulamazsınız. Unutmayın; yazılan her şey doğru değildir ve her doğru yazılmaz" ifadelerini kullanıyor. Norveçlilerin Kuzey Işıkları eşliğinde Alman güçlerine direnişini konu alan Tirailleur; siyahi askerlerin Fransa'yı geri almasını ve İngiliz Komandoları'nın bayrak taşımadan (yakalansalar dahi ülkelerini söylemezler) gerçekleştirdikleri gizli görevleri konu alıyor.

Oyunda karakterler direkt savaşa sokulmuyor. Önce etkileşimli sinematiklerle karakterler hakkında bilgi sahibi olmamız sağlanıyor. Bu da karaktere bağlanmamıza yol açıyor. Savaşın doğasına uygun, saygılı bir anlatımla şekillendirilmiş Battlefield V, korkuya rağmen fedakarlık yapanların en büyük onura sahip olduğunu bir kez daha vurguluyor. Şu anlık oynanabilir durumda toplam 3 adet hikaye bulunmakta iken, oyunun 4. hikayesi olacak The Last Tiger (Son Tank) henüz yayınlanmadı.

EA Games'in oyunu Battlefield V, Origin Access üyeliğine sahip kullanıcılar tarafından halihazırda oynanabilmekte. Battlefield V Deluxe paketini satın alan kullanıcıların oyunu oynayabilmesi için 15 Kasım tarihini, oyunun standart halini satın alan kullanıcıların ise oyunu oynayabilmesi için 20 Kasım'ı beklemesi gerekmekte. Battlefield V'in kaos ve hüzün dolu ortamına sizleri de davet ediyoruz.