Battlefield V'in Satışları EA Games'i Hiç Tatmin Etmedi

Büyük umutlarla piyasaya sürülen Battlefield V, elde ettiği satış rakamlarıyla EA Games'i fazlasıyla üzdü.

Geçtiğimiz yaz döneminde ve hatta yılbaşında oyun satışları beklenen düzeyde değildi. Son yılların en bereketsiz dönemini yaşayan oyun dünyasında, Battlefield V de tokat yiyenlerden oldu. EA Games'in 2018 raporunda, oyunun beklenenin çok altında satış yapabildiği belirtildi.

Oyunun satışlarda neden mantarladığını görebilmek çok da zor değil: Nitekim 20 Kasım'da çıkması beklenen oyun ertelendi ve merakla beklenen battle royale modu bir anda boşluğa düştü. Daha sonrasında piyasaya çıkma döneminde, Red Dead Redemption 2 ve Call of Duty: Black Ops 4 gibi 'baba' yapımlarla kapışmak zorunda kaldı. En sonunda oyun hayal kırıklığı oldu.

Ancak EA her zaman bir B planına sahip olmasıyla biliniyor. Dün yayınlanan F2P battle royale oyunu Apex: Legends ile turnayı gözünden vurduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece 1 gün içerisinde 2.5 milyon oyuncuya ulaşan yapım, daha uzun süre adından söz ettirecek gibi görünüyor.

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