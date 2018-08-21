Battlefield V, RTX Grafik Kartları ile Böyle Görünecek

Grafik kartı denince akla ilk gelen marka olan Nvidia, dün gerçekleştirdiği basın etkinliği ile yeni grafik kartları GeForce RTX Serisi’ni duyurdu. Yeni GeForce RTX grafik kartlarının oyun deneyimini daha üst seviyelere nasıl taşıyacağı ise EA Digital Illusions CE (DICE) ve Nvidia’nın mini Battlefield V demosu ile gösterildi.
Yeni GeForce RTX Serisi’nde bulunan gerçek zamanlı ışın izleme özelliği, su birikintisi, camlar, parlak yüzeyler gibi ışığı yansıtan nesnelerin oyun içi mekanı en gerçekçi şekilde yansıtmasını sağlıyor. Böylece oyun içi atmosfer yalnızca çözünürlük, doku kalitesi ve FPS ile değil, yansımalarla da çok daha etkileyici hale geliyor.