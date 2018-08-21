Battlefield V, RTX Grafik Kartları ile Böyle Görünecek

Yeni grafik kartlarının nasıl bir oyuniçi atmosfer yaratacağını göstermek isteyen Nvidia, Ekim ayında piyasaya sürülecek Battlefield V'in RTX ile nasıl bir atmosfer sağladığını oyunculara gösterdi.

Grafik kartı denince akla ilk gelen marka olan Nvidia, dün gerçekleştirdiği basın etkinliği ile yeni grafik kartları GeForce RTX Serisi’ni duyurdu. Yeni GeForce RTX grafik kartlarının oyun deneyimini daha üst seviyelere nasıl taşıyacağı ise EA Digital Illusions CE (DICE) ve Nvidia’nın mini Battlefield V demosu ile gösterildi.

Yeni GeForce RTX Serisi’nde bulunan gerçek zamanlı ışın izleme özelliği, su birikintisi, camlar, parlak yüzeyler gibi ışığı yansıtan nesnelerin oyun içi mekanı en gerçekçi şekilde yansıtmasını sağlıyor. Böylece oyun içi atmosfer yalnızca çözünürlük, doku kalitesi ve FPS ile değil, yansımalarla da çok daha etkileyici hale geliyor.

Aşağıdaki Twitch klibi, alev makinesinin RTX açıkken ve kapalıyken nasıl bir atmosfer oluşturduğunu gösteriyor.

Aşağıdaki Twitch klibi ise camların, RTX açıkken ve kapalıyken oyuniçi ortamı nasıl yansıttığını gösteriyor.

Aşağıdaki Twitch klibi de Battlefield V’te yer alan bir V1 roketinin patlamasının RTX ile birlikte nasıl bir görüntü oluşturduğunu gösteriyor.