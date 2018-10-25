Battlefield V'in Yapımcısı, CoD: Black Ops 4'ten Banlandı

Oyun dünyası her yeni günde garip olaylara sahne oluyor. Son olarak Battlefield V'in tasarımcılarından olan Florian 'Drunkkz3' Le Bihan, CoD: Black Ops 4'ten şutlandı.

Battlefield'ın yapımcısı DICE'ta oynanış tasarımcısı olarak çalışan Florian 'Drunkkz3' Le Bihan, aynı zamanda Fnatic'in eski e-spor takımından bir oyuncu. Elbette 'oyuncu' olarak rakiplerinin oyunu da olsa boş zamanlarda keyif aldığı yapımlara zaman ayırıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Le Bihan, attığı bir tweet ile oyundan banlandığını ve bunun sebebini dahi bilmediğini belirtti:

"Oyundan banlandım mı?! Treyarch, lütfen bu gerçek değil deyin."

Oyunun yapımcısı Treyarch'a seslenen Le Bihan, bir süre sonra yine aynı hesaptan bir video paylaşarak hiçbir şekilde hile veya aimbot kullanmadığını, masum olduğunu belirtti.

Le Bihan'ın yukarıda gördüğünüz videoyu paylaşmasının üzerinden henüz saatler geçmişken Treyarch, rakibinin oyundaki banını kaldırdı. Daha sonrasında Le Bihan Twitter üzerinden bir teşekkür mesajı yayınlayarak olayı tatlıya bağladı.