BAU ve İTÜ'nün Düzenlediği CS GOALS, 25 Mayıs’ta Başlıyor

Bahçeşehir Üniversitesi IEEE CS ve İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE CS tarafından ortaklaşa düzenlenen CS GOALS, öğrencilerle iş dünyasının yetkin isimlerini 25-26 tarihlerinde bir araya getirecek

Teknik alan yeterlilikleri ve kişisel kariyer özellikleri arasında öğrenciler için bir köprü görevini üstlenen CS GOALS etkinliği, iş dünyasındaki önemli isimleri öğrencilerle bir araya getirerek öğrencilerin kariyer yolundaki hedeflerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Computer Society Goals (CS GOALS) etkinliği, 25-26 Mayıs tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde düzenlenecek.

Etkinlikte oturumların yanı sıra bir de yarışma olacak

Pek çok önemli katılımcının oturumlarının yanı sıra etkinlikte vaka analizleri, mülakat simülasyonları ve “CS ile Bil Kazan” isimli bir yarışma da olacak. Yarışmanın sonunda ise kazananlar laptop ve tablet başta olmak üzere çeşitli hediyelerin sahibi olacak.

Eğer sizde CS GOALS etkinliğine katılmak ya da detaylı bilgi almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.