Bayburt'ta Yerli ve Milli Balistik Zırh Üretilecek

Savunma sanayinde dış bağımlılığı azaltmak, kendi ihtiyaçlarımızı kendi imkanlarımızla karşılamak amacıyla başlatılan yerli ve milli savunma sanayi hareketinde bir yatırım haberi de Bayburt'tan geldi. Bayburt Balistik ve Savunma adlı firma, yerli ve milli balistik zırh üretecek.

Projenin gerçekleştirilmesi için Bayburt OSB'de parsel tahsisi için mütabakat yapıldığı öğrenildi. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret eden firma temsilcileri Levent Ayaz ve Hamit Yeşil, bazı bilgilendirmede bulundular.

Projenin AR-GE çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Vali Pehlivan da yüzde yüz yerli ve milli olması açısından önemli olduğunu belirttiği projeye her türlü desteği vereceklerini söyledi. Vali Pehlivan ayrıca, projeyi yakın bir ilgi ve alakayla takip edeceğini de sözlerine ekledi.

Vali Pehlivan Ayaz ve Yeşil'e ziyaretleri için teşekkür ederken, Levent Ayaz ve Hamit Yeşil de Vali Pehlivan'a gösterdiği ilgi ve verdiği destekler için teşekkürlerini iletti.