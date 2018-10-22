Yerli Proje: Oturduğunuz Yerden Enerji Üreten Sandalye

İzmir'de yaşayan iki lise öğrencisi, vücut sıcaklığını elektrik enerjisine dönüştürebilen sandalye geliştirdi.

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri Cevat Ata Kabaağaçlı ve Alperen Ovak, üzerinde uzunca süredir çalıştığı Termoelektrik Sandalye projesini tamamlamayı başardı. Danışman öğretmen Benal Hepsöğütlü rehberliğinde süren proje ile hem temiz hem de uygun maliyetli elektrik üretilebilecek.

Sistem Nasıl İşliyor, Projenin Sahiplerinden Dinleyelim

Cevat Ata Kabaağaçlı, projenin alüminyum levhayla termoelektrik soğutma üzerine gerçekleştiğini belirterek bu sayede sandalyeye oturarak oluşan sıcaklık farkını elektriğe dönüştürebildiklerini belirtti. Kabaağaçlı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Sandalyede ortam ve yüzey sıcaklığını gösteren 2 termometre var. Alüminyumun ısı iletkinliği iyi olduğu için projede alüminyum parçalar tercih ettik. Sandalyenin bize maliyeti 100 lira civarında. Enerji verimliliğini artırmak için çalışmalara devam edeceğiz. Şu anda bir sandalyeden bir volt elektrik üretebiliyoruz. Öncelikli hedefimiz sınıflarda kullanmak. Sınıfta 30-35 kişiyiz, oturduğumuzda bir ısı enerjisi oluyor, bu enerjiyle sınıfın aydınlatmasını karşılayabiliriz. Böylece aydınlatma maliyeti düşer. Sandalye iş yerlerinde ya da toplu taşıma araçlarında da kullanılabilir. Günümüzün önemli bir kısmı oturarak geçiyor. Oturarak üreteceğimiz enerji gözardı edilemeyecek kadar fazla."

Okulun 10. sınıf öğrencisi Alperen Ovak ise şunları söyledi:

"Çevreye zarar vermeyen, temiz enerji önemli. Patent başvurusu yapacağız. Okulda uygulama amacımız var. Her sınıfta en az 30 öğrenci var, onların oturarak 40 dakika boyunca enerji ürettiğini ve o sınıfın enerji ihtiyacını karşıladığını düşünürseniz çok büyük bir başarı."

Projenin patent işlemleri sonlandı ve önümüzdeki süreçte büyük şirketlerin ilgisini çekmesi bekleniyor. Böylece yapılacak ar-ge çalışmaları ile birlikte özellikle ofis ortamındaki çalışanların oldukça avantajına olacak bir proje gerçekleşecek.