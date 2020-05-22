Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 20:23'de, Türkiye'nin ilk insansız hava aracı Bayraktar AKINCI TİHA'nın belgeseli, "Baykar Tecnologies" adlı YouTube kanalında izleyiciyle buluşuyor.

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin taarruzi sınıftaki ilk insansız hava aracı Bayraktar AKINCI'nın geliştirme aşamaları, AKINCI adı verilen belgesel ile ilk kez görüntülenecek.

Baykar'ın açıklamasına göre, Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) geliştirme çalışmalarını konu edinen belgesel, Türkiye'nin savunma sanayiinde kritik bir eşiği daha aşmasını sağlayacak önemli projelerden birisi olacak.

Belgesel Baykar'ın YouTube Sayfasında Yayınlanacak

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından belgeseli tanıtan iki fragmanı yayınladı.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 20.23'te Bayraktar AKINCI TİHA'nın kritik üretim safhaları ve geliştirme çalışmalarının anlatıldığı belgesel, Baykar'a ait "Baykar Tecnologies" adlı YouTube kanalında ilk kez yayınlanacak.

İstanbul'da bulunan Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri ile Bayraktar AKINCI TİHA'nın test faaliyetlerinin yürütüldüğü Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda aylarca süren çekimlerin yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy yaptı.Yaklaşık 15 ayda tamamlanan belgesel projesi, Şubat 2019'da başlamıştı.

Belgesel, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren Bayraktar AKINCI'nın, o zamana kadar olan zorlu ve yoğun çalışma döneminin yaşandığı son 6 aylık sürecini konu ediniyor.