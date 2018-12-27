Geliştirici firma tarafından yapılan açıklamaya göre Bayraktar TB2, gökyüzünde toplam 80 bin saat kalarak en uzun süre gökyüzünde kalan yerli hava aracı oldu.

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen milli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA), güvenlik güçlerinin gerçekleştirdikleri operasyonlarda kritik roller üstlenmeye devam ederken, Baykar tarafından geliştirilen Silahlı Bayraktar Taktik Blok 2'si (TB2), toplamda 80 bin saat gökyüzünde kalarak gökyüzünde en uzun süre kalan milli hava aracı olma unvanını kazandı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ‘’S/İHA'mız 80 bin saatlik uçuşla havacılık tarihimiz açısından gökyüzünde en uzun süredir görev yapan milli hava aracı olmuş oldu.Çok yakında 100 bin sonra 1 milyon saat inşallah.Lakin Demirağ, Hürkuş'ların önü kesilmeseydi bayrağımız 80 bin değil 80 milyon saattir gökyüzündeydi.’’ şeklinde konuştu.

Teknik özelliklerine baktığımızda seyir hızı 70 KNOT olan Bayraktar TB2, 150 KM haberleşme menziline, 24 saat uçuş süresine ve 630 KG maksimum kalkış ağırlığına sahip. Faydalı yük kapasitesi 55 KG olan taktik insansız hava aracı, 24.000 FEET operasyonel irtifaya ulaşabiliyor.