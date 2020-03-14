Bayraktar TB2 İHA’sı Yunanistan Sınırında Devriyeye Başladı

Milli İHA “Bayraktar TB2, Yunanistan sınırında devriye görevine başladı. İHA, özellikle Suriyeli göçmenlerin fazla olduğu noktada gözetleme yapıp bilgi akışı sağlayacak.

Türkiye’nin milli olarak ürettiği Bayraktar TB2 İHA’sı, Yunanistan sınırında göreve başladı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, yeni İHA’ların göreve başladığını duyurdu.

“#milliteknolojihamlesi” etiketiyle yapılan paylaşımda, “Doğudan batıya, kuzeyden güneye… Semalarımızda hür ve özgür…” mesajını yayınlayan Bayraktar, sınır birliklerine yardımcı olmak için devriye gezecek.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırlarda devriyeye başlayan dünyanın en iyi insansız hava aracı Bayraktar TB2’nin sınırdaki birliklere bilgi akışı sunacağını belirtti.

Bu açıklamaların ardından Baykar Uçuş Eğitimi ve Test Merkezi Yöneticisi Taner Doğruer de Bayraktar TB2’lerin Yunanistan sınırında gözetleme doğrultusunda devriye gezmeye başladığını duyurdu.

En Uzun Süre havada kalabilen İHA

Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2, daha önce yapılan testlerde 27 saat 3 dakika havada kalarak Türk havacılık tarihinde yere inmeden en uzun süre uçuş yapabilen İHA olmuştu. İlk olarak 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giren milli insansız hava aracı, Türkiye’nin sahip olduğu en ileri seviye İHA’lardan biri olarak dikkat çekiyor.