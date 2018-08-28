20 Bin TL'lik Bayram Hediyelerini Kazananlar Belli Oldu

Webtekno, sizin için toplam 20 Bin TL değerinde bayram hediyesi satın aldı. Akıllı telefondan PlayStation’a, kulaklıktan ses sistemine kadar her şeyin bulunduğu hediyeler için yaptığımız çekiliş sonuçlandı. Talihli takipçilerimizin tam listesini açıklıyoruz.

Sıkı takipçilerimiz, bayram öncesinde yayınladığımız videoyla birlikte 20 bin TL değerinde hediye dağıtacağımızın haberini aldılar. Katılım şartlarını eksiksiz olarak sağlayan takipçilerimizin hepsi, çekilişe katılmaya hak kazandı. Peki neydi o katılım şartları?

Öncelikle sizden, yayınladığımız videonun açıklama kısmında bulunan bir form doldurmanızı istemiştik. Bu formda Kafa Topu 2’deki kullanıcı adınızın yazması, karakterinizin 10. seviyeye yükselmiş olması gerekiyordu. Ayrıca Webtekno Instagram hesabını da takip etme şartı bulunuyordu. Videomuzu yayınladığımız 10 Ağustos tarihinden 26 Ağustos saat 23:59’da sonlandırdığımız katılım aşamasındaki yoğun ilginiz için teşekkür ederiz.

Hatırlayacağınız üzere Lütfi ve Çağdaş, 20 bin TL’yi eşit şekilde paylaşıp çeşitli yerlerden alışveriş yapmışlardı. Çekiliş konusunda her zaman olduğu tüm takipçilerimize karşı adaletli davranacağımız konusunda bize güvendiğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz. Artık lafı fazla uzatmadan çekiliş sonuçlarına, kimin hangi hediyeyi kazandığına geçelim.

Toplam 20 Bin TL değerindeki bayram hediyelerimizi kazanan takipçilerimizin tam listesi:

Kazanan kişiler isimleri üzerine tıklayıp, Instagram profilleriyle teyit edebilirler.

Yasin Kaya: Masaüstü bilgisayar

Mehmet Toprak Demirel: Play Station 4

Halil İbrahim Akdemir: Sony ses sistemi

Ekrem Eşsizoğlu: Samsung Note FE

Emre Çelik: DJI Osmo Mobile 2

Umut Güzel: Vangard Drone

Okan Büyükkoç: Razer Mouse & Mouse Pad

Gamze Kayhan: H8C Drone

Tilbe Gıcır: iPipoo Kulaklık

Damla Su Balım: iPipoo Kulaklık

Metin Bora Soydan: H290 Kulaklık

İnan Orkun Ertuğrul: Wireless Powerbank

Adnan Özgü: Shinecon VR Gözlük

Nuray Yıldız: Xiaomi Mi Band 3

Eren Barış Kurt: Juo Akıllı Saat

Emre Özbörme: Timebox Mini Müzik Kutusu

Oğuzhan Yıldırım: Juo Soğutucu

Eray Kaytancı: JBL GO 2 Bluetooth Hoparlör

Kadir Baycan: Yeni Nokia 3310

Mehmetcan Tapcı: Xiaomi 4K Aksiyon Kamerası

Huriye Rubeyda Çiçek: Samsung Galaxy J4

Yunus Yılmaz: Vestel Venus E2 Plus

Fatma Zora: Xiaomi Redmi 5 Plus

Semih Fidan: Recon Kulaklık

Muhammet Sarı: Razer Klavye

Yıldız Varzi: Instax Mini 9

*Not: Hediyelerin çoğunluğu sebebiyle kargoların kazananlara ulaşması üç veya dört iş gününü bulabilir.