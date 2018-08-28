20 Bin TL'lik Bayram Hediyelerini Kazananlar Belli Oldu

Sıkı takipçilerimiz, bayram öncesinde yayınladığımız videoyla birlikte 20 bin TL değerinde hediye dağıtacağımızın haberini aldılar. Katılım şartlarını eksiksiz olarak sağlayan takipçilerimizin hepsi, çekilişe katılmaya hak kazandı. Peki neydi o katılım şartları?
Öncelikle sizden, yayınladığımız videonun açıklama kısmında bulunan bir form doldurmanızı istemiştik. Bu formda Kafa Topu 2’deki kullanıcı adınızın yazması, karakterinizin 10. seviyeye yükselmiş olması gerekiyordu. Ayrıca Webtekno Instagram hesabını da takip etme şartı bulunuyordu. Videomuzu yayınladığımız 10 Ağustos tarihinden 26 Ağustos saat 23:59’da sonlandırdığımız katılım aşamasındaki yoğun ilginiz için teşekkür ederiz.
Hatırlayacağınız üzere Lütfi ve Çağdaş, 20 bin TL’yi eşit şekilde paylaşıp çeşitli yerlerden alışveriş yapmışlardı. Çekiliş konusunda her zaman olduğu tüm takipçilerimize karşı adaletli davranacağımız konusunda bize güvendiğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz. Artık lafı fazla uzatmadan çekiliş sonuçlarına, kimin hangi hediyeyi kazandığına geçelim.
Toplam 20 Bin TL değerindeki bayram hediyelerimizi kazanan takipçilerimizin tam listesi:
Kazanan kişiler isimleri üzerine tıklayıp, Instagram profilleriyle teyit edebilirler.
Yasin Kaya: Masaüstü bilgisayar
Mehmet Toprak Demirel: Play Station 4
Halil İbrahim Akdemir: Sony ses sistemi
Ekrem Eşsizoğlu: Samsung Note FE
Emre Çelik: DJI Osmo Mobile 2
Umut Güzel: Vangard Drone
Okan Büyükkoç: Razer Mouse & Mouse Pad
Gamze Kayhan: H8C Drone
Tilbe Gıcır: iPipoo Kulaklık
Damla Su Balım: iPipoo Kulaklık
Metin Bora Soydan: H290 Kulaklık
İnan Orkun Ertuğrul: Wireless Powerbank
Adnan Özgü: Shinecon VR Gözlük
Nuray Yıldız: Xiaomi Mi Band 3
Eren Barış Kurt: Juo Akıllı Saat
Emre Özbörme: Timebox Mini Müzik Kutusu
Oğuzhan Yıldırım: Juo Soğutucu
Eray Kaytancı: JBL GO 2 Bluetooth Hoparlör
Kadir Baycan: Yeni Nokia 3310
Mehmetcan Tapcı: Xiaomi 4K Aksiyon Kamerası
Huriye Rubeyda Çiçek: Samsung Galaxy J4
Yunus Yılmaz: Vestel Venus E2 Plus
Fatma Zora: Xiaomi Redmi 5 Plus
Semih Fidan: Recon Kulaklık
Muhammet Sarı: Razer Klavye
Yıldız Varzi: Instax Mini 9
*Not: Hediyelerin çoğunluğu sebebiyle kargoların kazananlara ulaşması üç veya dört iş gününü bulabilir.