5 yaş ve altındaki çocukları hedef alan uygulamaları inceleyen bir araştırma, uygulama geliştiricilerin çocukların 'saf' yapılarından faydalanmak için yanıltıcı ve yönlendirici reklamlar uyguladığını ortaya çıkardı.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının iddialarına göre Google Play Store’daki okul öncesi yaştaki çocukları hedefleyen bazı uygulamalar, yanıltıcı, yönlendirici ve saldırgan reklam öğeleri barındırıyor. Sivil toplum kuruluşları, yetkili denetleyicileri, ilgili uygulamaları incelemeye devam ederken Birleşik Krallık’ta bir yardım kuruluşu konuyla ilgili harekete geçti.

Yapılan araştırmaya göre 5 yaş ve altı çocukları hedefleyen bazı uygulamalar, okul öncesi çocukların uygulama içi öğeleri satın alması için duygusal yönlendirme yapıyor. Buna örnek oyunu oynayan çocuk öğeyi reddettiğinde karakterin yüzünü asması ya da ağlaması gösterilebilir. Bu basit reaksiyon, 5 yaşındaki bir çocuk için fazlasıyla yönlendirici.

Bazı uygulamalar, reklamlar konusunda çok daha agresif davranıyorlar. Örnek olarak; bir yap-boz oyunu, çocuklar yap-bozu her tamamladığında bir reklam gösteriyor. Bu da çocukların neredeyse oyun oynadıkları süre kadar reklam ile karşılaşmaları anlamına geliyor. Üstelik bu reklamların çoğu atlanamaz reklam oluyor.

Bazı geliştiriciler ise reklamlar konusunda kurnazlık peşindeler. Bazı geliştiriciler, oyun içine ‘hediye’ gibi görünen bazı paketler ekliyorlar. Fakat hediyelerini almak isteyen çocuklar reklamlar ile karşılaşıyorlar. Bazı geliştiriciler ise reklamı atlamak için bulunan ‘x’ butonunu çok küçük yaparak çocukların istemeden reklama tıklamasına neden oluyorlar.

Talking Tom’un geliştiricisi Outfit7, oyun içinde yer alan bazı reklamların yanıltıcı olabileceği yönündeki geri bildirimlerin farkında olduklarını ve bu durumu düzeltmek için çalışmalara başladıklarını belirtti. Diğer geliştiriciler ise iddialar ile ilgili açıklama yapmayı reddettiler. Sahi, reklamlar konusu neden bu kadar önemli?

Konu yetişkin bireyler olduğunda reklamların büyük bir önemi olmuyor. Ancak okul öncesi çocuklar, yönlendirilmeye ve aldatılmaya fazlasıyla açık bireylerdir. Bu nedenle 5 yaşındaki çocuğa ‘bak bu paketi almazsan karakterin üzülür’ şeklinde bir imada bulunmak, henüz saf duyguları olan bireylerin iyi niyetini suistimal etmekten başka bir şey olmaz.