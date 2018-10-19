Bazı Google Pixel Kullanıcıları Fotoğrafları Kaydedemiyor

Yoğun olarak Google Pixel kullanıcılarında olmakla birlikte bazı android kullanıcıları da çektikleri fotoğrafları kaydedememe sorunu yaşıyor.

Yeni çıkan Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL cihazlarına sahip olan bazı kullanıcılar, Google Kamera uygulaması ile çektikleri fotoğrafları kaydetmede sorun yaşıyorlar. Reddit ve Google destek forumlarında deneyimlerini paylaşan kullanıcıların sayısı göz önünde bulundurulduğunda sorun oldukça yaygın gibi görünüyor; zira Pixel 2 ve 2 XL cihazları da bu sorundan etkilenmiş durumda.

Yaşanan bu sorun özellikle kullanıcılar Google Kamera uygulamasıyla fotoğraf çektiklerinde ortaya çıkıyor ve telefon fotoğraf çekiminden sonra başka bir uygulamaya geçiyor veya telefonu kilitliyor. Kullanıcılar, kamera galerisi çemberinde fotoğrafın bir önizlemesini görebiliyorlar ama bu önizlemeye dokunduklarında fotoğraf kayboluyor. Bazı durumlarda ise fotoğraf başta hiç görünmezken ertesi gün galeride belirebiliyor.

Google Pixel cihazlarının yanı sıra Galaxy S9, Moto Z2, Moto E4 ve Nexus 5X kullanıcılarından da bazı raporlar gelmiş durumda; yani sorunun Pixel telefonları ile mi sınırlı olduğu yoksa genel bir Android sorunu mu olduğu henüz belli değil. Kullanıcılar sorunun HDR fotoğraf işleme süresiyle alakalı olduğu düşünüyorlar; bir Reddit kullanıcısı kamerayı HDR işlemesi bitene kadar açık bırakmayı veya HDR özelliğini tamamen kapatmayı öneriyor.