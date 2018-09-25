Bazı Dişi Termitler Erkekler Olmadan da Üreyebiliyorlar

Hayvanların doğal mühendisleri olarak adlandırılan bir grup termitten dişi olanlarının, erkeklere ihtiyaç duymadan üreyebildiği keşfedildi.

Bilim insanları, Japonya'nın sahil bölgelerinde herhangi bir erkek termite ihtiyaç duymadan, kendi kendine üreyebilen dişi termitlerin varlığını keşfettiler. Sydney Üniversitesi ve Kyoto Üniversitesi araştırmacılarının beraber yürüttüğü çalışmaya göre 'glyptotermes nakajimai' olarak adlandırılan termitler, çiftleşecek erkek bulamadıkları dönemlerde kendi yavrularını kendileri doğurabiliyor.

Glyptotermes nakajimai termitleri, normalde sosyal hayvanlar ve çok yüksek oranda çiftleşerek çoğalıyorlar. Çalışmanın Sydney Üniversitesi ayağını yürüten bilim insanı Dr. Toshihisa Yashiro, konuyla ilgili şunları kaydetti: "Makalemiz, dişi termitlerin erkek nüfustan tamamen uzaklaşarak sadece dişilerle yaşadığı bir döneme ve aseksüel bir soyun evrimsel başlangıcına işaret ediyor."

Kör termitlerin bile hayatları boyunca Empire State binası uzunluğunda yapılar inşa ettiğini daha önce duymuştuk. Ancak termitlere yönelik yapılan bu keşif, gelecekte çok daha farklı bir üreme alışkanlığı olan bir dünyaya işaret ediyor olabilir.