İnsanlar, Toplu Taşıma Araçlarında Neden Yer Vermiyorlar?

Birçoğumuz, kalabalık bir dolmuş, otobüs veya metroda yolculuk etmiştir.

Bazen birisi gelir ve oturmak için etrafına bakınır. Fakat kimilerinin kulakları kulaklıkla kapalı, gözleri ise oyun oynadıkları telefonlardadır. Tabii buna uyuma veya kitap okumayı da ekleyebiliriz.

Bazıları gerçekten fark etmez, bazıları da farkında değilmiş gibi davranır. Kısacası; bazı yolcular, şu ya da bu nedenle ayakta kalabilecek durumda olmayan yolculara yer vermeyebiliyor.

Oxford Üniversitesi'nden insan davranışları konusunda uzman Dr. Oliver Scott Curry, bunun bencillik ya da dikkatsizlikten kaynaklandığını belirtiyor ve ekliyor: "Bazı durumlarda da, bunun sebebi topu başkasına atmak."

Curry, "Herkes bir başkasının yer vermesini bekliyor ve 'neden ben yapayım ki, ayrıca çok yorgunum' diye düşünüyor olabilir" diyor.

"Dahası, yer verdikleri kişi tarafından reddedilme ihtimali de var" diyen Curry, "Yanlış anlaşılma korkusu da söz konusu. Birini yardıma muhtaç biri olarak görmek veya patronluk taslama endişesi. Kaldı ki, ihtiyacı olan kişiler de oturmak için ricada bulunabilir" diye açıklıyor.

İkinci derece meme kanseri olan Rebecca Willcox, hasta olduğunu göremeyen yabancılarla deneyimlerini anlattığı makalesinde, "Sizin için birkaç durak ayakta gitmek çok da büyük bir rahatsızlık değil. Ancak benim için sırtıma sürekli inen darbeler ve acı veren sarsıntılar demek" dedi.

BBC'ye konuşan Willcox, insanların ona bakıp hasta olduğunu anlamadan önce yer için ricada bulunduğunu söylüyor.

"Yalnızca bir defa, biri hemen yerinden kalktı ve bana yer verdi. Kimi zaman homurdansalar da, her sorduğumda biri yer veriyor" diyen Willcox, bir keresinde bir kadının ona hasta olduğuna inanmadığı için yer vermediğini ve bir adamın da hamile olup olmadığını anlamak için aptal aptal karnına baktığını dile getiriyor ve ekliyor: "Bana baktığınızda herhangi bir hastalık görmüyorsunuz. Fakat çok agresif bir kemoterapi tedavisi görüyorum ve çoğunlukla midem bulandığı için de oturmam gerekiyor."

Peki toplu taşıma şirketleri ne yapabilir?

Dr. Curry, Londra Toplu Taşıma İşletmesi'ni örnek gösteriyor. Londra ulaşımı önceleri 'bebek var' yazılı rozetler üretmişti. Şimdi ise daha görünür olmayan koşullardaki insanlar için rozetler yaptırıyor.

'Lütfen bana yer verin' yazan rozet tam 81.000 adet üretildi ve bu yöntemi daha sonra New York ulaşım şirketi de uygulamaya başladı.

İngiltere'de, kalabalık bir trende kimse yer vermeyince bebeğini ayakta emzirmek zorunda kalan 'Kate Hitchens' isimli kadın, sosyal medyadan insanlara incelik göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

Genç annenin bu çağrısı, ülkede büyük yankı uyandırdı.