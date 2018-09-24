Bazı iPhone Modelleri WhatsApp Desteğini Kaybedecek

WhatsApp iPhone uygulamasının iOS 8 ve üzeri işletim sistemleri gerektirdiğini belirten WhatsApp, iOS 8'den eski işletim sistemi ile çalışan iPhone'ların desteklenmeyeceğini duyurdu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, akıllı telefon denince akla ilk gelen uygulamalardan biri. Sürekli olarak yeni özelliklerle uygulamasını geliştiren WhatsApp, kullanıcılarına sesli, görüntülü ya da mesajla iletişim imkanı sunarken; konum, dosya, fotoğraf, video, GIF gibi pek çok farklı dijital ürünü paylaşma imkanı sağlıyor.

WhatsApp kendini geliştirdikçe uygulama daha kompleks bir yapıya bürünüyor. Bu da eski işletim sistemlerinin ya da donanımı yetersiz akıllı telefonların uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını engelliyor. Hal böyle olunca da WhatsApp, eski akıllı telefonlardan desteğini bir bir çekiyor.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada iPhone için WhatsApp uygulamasının iOS 8 ve üzeri işletim sistemi gerektirdiği dile getirilirken, iOS 7.1.2 kullanıcılarının hesap oluşturamadığı ve hesaplarını doğrulayamadıkları belirtildi. WhatsApp ayrıca iOS 7.1.2 cihazların 1 Şubat 2020’den itibaren WhatsApp’ı çalıştırmayacağını duyurdu.

iOS 8 güncellemesi alan en eski iPhone modelleri iPhone 4s’ler olmuştu. Bu da iPhone 4 ya da daha eski bir iPhone modeline sahipseniz 2020 yılına kadar yeni bir akıllı telefon almayı düşünmeniz gerekeceği anlamına geliyor. iPhone 4S kullanıcıları ise bir süre daha WhatsApp kullanmaya devam edebilecekler.