Bazı iPhone Modellerinin Sahip Olamayacağı 4 iOS 12 Özelliği

Her iPhone neredeyse 5 yıl boyunca iOS güncellemeleri alır fakat donanımsal yetersizlikler nedeniyle iPhone'lar, bazı yeni iOS özelliklerinden mahrum kalırlar. İşte bazı iPhone modellerinin erişemeyeceği 4 farklı iOS özelliği.

Apple, çok eski cihazlarına dahi yazılım güncellemesi sunması ile ünlüdür. 2018 yılının sonlarında olmamıza rağmen Apple’ın 2013 yılında tanıtılan iPhone 5s’e iOS 12 güncellemesi yayınladığını düşünürsek şirketin bu ünü fazlasıyla hak ettiğini söyleyebiliriz.

Bununla birlikte Apple’ın bir cihaza iOS güncellemesi yayınlaması, cihazın yeni iOS sürümünün tüm özelliklerine sahip olacağı anlamına gelmiyor. Bu da şu anlama geliyor ki iOS 12 güncellemesi alan tüm cihazlar, iOS 12’nin tüm özelliklerine sahip olmayacak. İşte o özellikler:

1- Derinlik Kontrolü

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen iPhone lansmanı sırasında gösterilen derinlik kontrolü özelliği, portre modu ile gerçekleştirdiğiniz çekimlerde arka plan bulanıklığını fotoğraf üzerinde kontrol etmenizi sağlıyordu. Ancak bu özellik A12 Bionic işlemcisi sayesinde mümkün olduğundan yalnızca iPhone Xs ailesi derinlik kontrolüne sahip olacak.

2- Siri Kısayollar

Siri Kısayollar özelliği iOS 12 güncellemesi alan tüm iPhone modellerine ulaşacak. Fakat iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus donanım yetersizliği nedeni ile Siri Kısayollar’ın bazı özelliklerine sahip olmayacaklar. Daha açıklayıcı olmak gerekirse bu iPhone modelleri, Siri Kısayollar’ın yapay zeka destekli özelliklerine erişemeyecekler.

3- Memoji

Memoji, tıpkı Animoji özelliği gibi TrueDepth kameranın mümkün kıldığı bir özellik. Dolayısı ile iPhone X hariç herhangi bir iPhone modeli Memoji özelliğine erişim sağlayamayacak.

4- Kamera Efektleri

Apple, Instagram ve Snapchat gibi görsel içerik paylaşım uygulamalarındaki efektlerin fazla ilgi görmesi ile birlikte Mesajlar ve FaceTime’ın kamera uygulamasına filtreler, etiketler ve metin ekleme özelliği getirdi. Fakat bu özellik, yalnızca iPhone 6s ve üzerin iPhone modellerinde kullanılabilecek.