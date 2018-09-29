iPhone Xs ve Xs Max, Apple'ın bu ay içerisinde tanıttığı ve dünya genelinde satışa çıkardığı son model iPhone'lar. Oysa ki bazı kullanıcıların farkettiğine göre iPhone'larda şarj problemi baş gösteriyor.

Yeni iPhone modellerini alan kullanıcılardan bazıları telefonlarını adaptörle prize taktıktan sonra, ekranı uyandırmadıkları sürece telefonlarının şarj olmadığını farkettiler. Bazı kullanıcılar ise aynı sorunu yaşayıp, kabloyu telefondan çıkarıp, ters döndürüp, bir daha telefona taktıklarında sorunun çözüldüğünü belirttiler.

Popüler Youtuber Lewis Hilsenteger bu konuyla ilgili bir deneme videosu yaptı. Birebir aynı iPhone Xs ve Xs Max cihazları ile deneyi gerçekleştiren Hilsenteger'ın deney sonucunda, iPhone'lardan sadece biri sorun yaşamadan şarj oluyordu.

iPhone'un ekranı 5 saniyeden fazla kapalı kaldığında ve iPhone'u şarj etmek için şarj kablosunu iPhone'a taktığınızda, telefonun şarj olmadığı söyleniyor. Bazı kullanıcılara göre "Ayarlar > Face ID ve Şifre > USB Aksesuarları" seçeneğini aktif hale getirdiğinizde sorunun çözüldüğü ifade ediliyor. Bazı kullanıcılar ise bu yöntemin de işe yaramadığını belirtmekte.

Apple henüz sorunla ilgili bir açıklama yapmadı. Sorunun yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını ve Apple tarafından yayınlanacak bir güncelleme ile çözüleceğini düşünmekteyiz.