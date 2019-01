Bazı Nokia Telefonların Kernel Kodları Yaynlandı

Custom Rom hazırlanması esnasında önemli bir rol oynayan kernel kodları, Nokia 8.1 ve 7 Plus için yayınlandı. Nokia 8 için de Night Sight kamera modu entegre edildi.

HMD Global firmasının 3 akıllı telefon modeliyle alakalı yeni gelişmeler ortaya çıktı. Finlandiya merkezli marka, bu telefonlarla alakalı kernel kodlarını yayınladı. Bu kodlar uygulama geliştiricilerin Custom Rom hazırlaması esnasında anahtar bir rol oynarken, işletim sistemini modifiye ederek radikal değişiklikler yapmanızı sağlıyor.

Nokia 7 Plus ve 8.1 “unlocked” olduğu için henüz bir custom rom hazırlanmıyor. Geçtiğimiz eylül ayından beri sadece Nokia 8’in bootloader kilidi açılabildi. Her ne kadar stok Android deneyimi yaşatsalar ve Android One programına dahil edilmiş olsalar da, Nokia cihazlar mod yapmak için çok da uygun cihazlar değiller. Nokia 8 mod konusunda biraz daha eli açık davranıyor. Pixel 3’ün Night Sight (Gece Görüş) kamera özelliği de Nokia 8’e eklenebildi.

Aslında bahsettiğimiz olay bir kamera uygulaması olan Google Camera. Uygulama sayesinde Pixel 3 telefonlarda gece ışık şartları ne kadar kötü olsa da, gayet aydınlık ve detayları belirli olan çekimler yapılabiliyor. Yaklaşık 110 MB boyutu olan Google Camera uygulaması, Nokia 5’den başlayarak Nokia 8’e kadar çeşitli telefonlara yüklenebiliyor.