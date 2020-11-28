Bazı Ürünlerin Suudi Arabistan'a İhracı Resmen Askıya Alındı

Türkiye İhracatçılar Meclisi, üyelerine gönderdiği bir e-postada Suudi Arabistan'a bazı ürünlerin ihracının askıya alındığını açıkladı. İhracı askıya alınan ürünler arasında et ve et ürünlerine ek olarak yumurta, bal ve süt de bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine uyguladığı boykot, bir süredir gündemdeydi. Bu boykot kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), üyelerine gönderdiği bir yazıda Suudi Arabistan'ın Türkiye'den kırmızı/beyaz et ve et ürünlerine ek olarak yumurta, bal ve süt gibi ürünlerin de ithalatını resmi olarak askıya aldı.

Türk ihracatçılar, Suudi Arabistan'a ürün göndermekte zorluklar yaşadığını belirtirken Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, aksi yönde açıklamalar yapmıştı. Faysal bin Ferhan, Reuters'a yaptığı açıklamada "Türk ürünlerinin gayri resmî boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok. Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz" ifadelerinde bulunmuştu.

Bazı ürünlerin ihracatı resmen durduruldu

Suudi Arabistan'ın yetkili ağızlarından resmi bir boykot olmadığı yönünde açıklamalar yapılsa da Türkiye İhracatçılar Meclisi, bazı ürünlerin Suudi Arabistan'a ihracatının resmen durdurulduğunu söyledi.

T24'ün Reuters'ten aktardığı bilgiye göre TİM tarafından gönderilen e-postada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizden kırmızı et ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, su ürünleri, yumurta, bal ve ürünleri, süt ve anne sütü alternatifleri gibi ürünlerin ithalatı 15 Kasım itibarıyla durdurulmuştur."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine resmi bir boykotu olmadığı konusunda ısrarcı olduğunu ifade etmiş ancak TİM, 2020'nin ilk 10 ayında Suudi Arabistan'a olan ihracatın %16 azaldığını söylemişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül 2020 raporuna göre Suudi Arabistan, en çok ihracat yaptığımı ilk 20 ülke arasında bulunuyor. TÜİK verilerine bakıldığında 2020 Ocak – Eylül dönemine 2,1 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiğimiz görülüyor. Geçtiğimiz sene aynı dönemde ise bu miktar 2,5 milyar dolar bandında gerçekleşiyor. Suudi Arabistan, ithalatımızda ise ilk 20 ülke arasında bulunmuyor. Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.