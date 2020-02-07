BBC arşivlerinden çıkan ve 1989 yılında yayınlanmış olan bir haber videosunda 2020 yılının evleri hakkında tahminler ve öngörüler yer alıyor. Video oldukça ilginç ve fütüristik teknolojilerle dolu.

İnsanlık tarihi boyunca teknolojiyi ilerletmek için çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar, hemen her seferinde geleceğin hayaliyle başladı. İnsanlar, Ay’a gitmeden onlarca yıl önce Jules Verne, 'Ay’a Seyahat' adlı kitabında bu geleceği hayal etmişti.

1989 yılında İngiliz BBC kanalında yayınlanan 'Tomorrow’s World' (Yarının Dünyası) adlı program da geleceği hayal ediyordu. Christine MacNaulty tarafından sunulan programda gelecek ve gelecekteki teknolojiler masaya yatırılıyordu.

Kaybolan pencereler, düğmesiz ışıklar:

Programa ait video görüntüleri BBC arşivlerinden çıkarıldı. 2020 yılının teknolojilerinin ele alındığı kısa videoda oldukça ilginç tahminler var. Bazı tahminler pek gerçekle alakalı olmasa da bazı öngörülerin tuttuğunu söyleyebiliriz. Videoda; düğmesi olmayan ışıklar, kaybolan pencereler gibi teknolojilerden bahsediliyor. Ayrıca 'gelecekte' sadece sesli komutlar kullanılarak müzik dinlenebileceği belirtiliyor. Günümüzde Amazon Alexa ve Google Home bunu gerçekleştirebiliyor.

Programda sunucu, “İnsanlar; modern teknolojinin bütün faydalarına, bugünkü gibi karışık ve dağınık teknoloji kalabalığı olmadan sahip olmak istiyor” ifadelerini kullanıyor. Bu ifade, günümüzdeki teknoloji dönüşümünün temelini oldukça iyi özetliyor.

Programda siz odalar arasında hareket ederken otomatik açılıp kapanan ışıklar da yer alıyor. 2019 yılında IKEA Smart Home, bize ampullerden perdelere her şeyin uygulamalar ve Wi-Fi üzerinden kontrol edildiği bir evin ilk örneklerinden birini göstermişti.

Bütün tahminler tutmadı:

Programda bazı tutmayan tahminler de bulunuyor. Örneğin programdaki uzmanlara göre günümüzde duvarların tamamen dijital olması gerekiyordu. Bunu gerçekleştirdiğimizi tam olarak söylemek mümkün değil. Ayrıca tahminlere göre duvarlar, istendiğinde transparan olabilecekti. Hatta duvarlarda film izlemek mümkün olacaktı.

Strateji ajansı Futureal’ın kurucusu Tamar Kasriel, videoyla ilgili olarak yaptığı yorumlarda pek çok tahminin isabetli olduğunu belirterek uzmanların özellikle ses kontrol konusunda haklı çıktıklarını belirtti. Kasriel’e göre Birleşik Krallık’taki hanelerin %25'inde sesli asistan kullanılıyor ve akıllı telefon kullanıcılarının büyük kısmı da sesle yazma özelliğini tercih ediyor.

30 yılda ne değişti, ne değişmedi?

30 yıl önce Excell firması, ilk cep telefonlarını üretmeye başlamıştı. Kişisel bilgisayarlar yeni yeni yayılıyordu ve dudak uçuklatan fiyatları vardı. O dönemde bir kişisel bilgisayar 2.500 pounddu (yaklaşık 19.400 TL). O dönem o paraya sıfır kilometre bir araba alınabiliyordu.

Programda çevre ve küresel ısınma konularına da dikkat çekiliyor. Bu konular, bundan 30 yıl önce de gündemde önemli yer tutuyormuş ancak bugün durum daha riskli ve daha acil olarak hareket etmeyi gerektiriyor.

İşte BBC arşivinden çıkan o ilginç video: