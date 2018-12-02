BBC'nin 48 Yıl Aradan Sonra Yayınladığı Türkiye Belgeseli

BBC Türkçe bir süredir, Türkiye'de özellikle 70'li ve 80'li yıllarda çekilmiş belgesellerini arşivlerinden çıkartıp yayınlıyor.

BBC belgeselleri arasında Türkiye'nin turizminden siyasi gelişmelere kadar çok çeşitli konular mevcut. Bu hafta yayınlanan belgesel ise ülkemizin doğasını mercek altına alıyor. 1970 senesinde çekilen belgeselin ismi 'Where Two World Meets' (İki Dünyanın Buluştuğu Yer).

Belgeselde, 1970'in İstanbul, Manyas (Kuş Cenneti), Uludağ, 2018 yılında tamamen kuruyan Eber Gölü (Afyonkarahisar), Efes harabeleri, Kapadokya, Antalya, Bodrum gibi bölgeler başta olmak üzere; ülkemizin dört bir yanından görüntüler yer alıyor.

Bu başarılı belgesel projesi kapsamında 'Where Two World Meets' BBC'de yayımlanmasından 48 yıl sonra ilk kez internet ortamında ve Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Eğer belgeseller dikkatinizi çektiyse, buraya tıklayarak şimdiye kadar yayınlanan tüm BBC Türkiye belgesellerine göz atabilirsiniz. Belgeselleri düzenli olarak izlemek isterseniz, BBC Türkçe'nin YouTube kanalını da takip edebilirsiniz.