BDDK, Yeni Kredi Kartı Taksiti Kararını Açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), vatandaşların koronavirüs salgını sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak kredi kartlarındaki taksit sınırlamaları hakkında yeni bir karar aldı.

Son zamanlarda koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yeni uygulanmaya başlanan normalleşme süreci doğrultusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredi kartlarının taksit sınırı hakkında yeni bir karar aldıklarını açıkladı. 9 Haziran tarihli bu yeni karara göre yurt içi hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında 12 ay olan kredi kartı taksit sınırı 18 aya yükseltildi.

Alınan bu kararın, bir süredir uygulanmaya başlayan normalleşme sürecinde yerli kaynakları ve turizmi desteklemek için alındığı belirtildi. Otellere ve konaklama alanlarına koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen yeni yönetmelikler sonucunda artan fiyatlara karşı böyle bir kolaylık sunulduğu düşünülüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yeni karar hakkında yaptığı açıklama:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yeni kararla ilgili bugün yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı kararıyla Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'in 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı kurul kararıyla belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir.”

Ülkemizde uygulanmaya başlanan normalleşme sürecinin, önümüzdeki günlerde daha birçok noktada yeni adımlar atılacağı konusunda ipuçları verdiği görülüyor. Şu an uygulanan konaklama ve seyahat fiyatlarına da bakıldığında bu yaz için yurt içinde bir tatilin yapılabilmesi adına 18 aya varan taksitler olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir.