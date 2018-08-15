BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre yurt içi bankalar artık swap işlemlerinde öz kaynaklarının %25'ini geçemeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz kurunun sert yükselişi sonrasında geçtiğimiz günlerde yeni bir karar alarak yurt içi bankaların ‘swap’ adı verilen işlemlerine sınırlama getirmiş ve yapılacak işlemlerin öz kaynakların %50’sinden fazlası olamayacağını belirtmişti.

Bugün itibari ile yeni bir karar alan BDDK, bankaların ‘swap’ işlemlerine getirdiği sınırlamayı güncelledi. Buna göre yine yurt içi bankalar, döviz değişimleri gerçekleştirdikleri swap ve benzeri işlemlerde öz kaynaklarının %25’inden fazlasını kullanamayacaklar. BDDK tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

‘’Bankalar ve BDDK ile birlikte kur artışından etkilenen firmalarımızı tespit ederek büyük bir dönüşümle firmalarımızı rahatlatmaya devam edeceğiz. Banka ve özel sektörümüzün sonuna kadar yanındayız. Bu süreç bize bazı eksik olduğumuz alanları da gösterdi. Bankacılık sektörümüzü çok daha güçlü bir yapıya kavuşturacağımız bir sürece doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Özellikle dövizle borçlanan firmalarımıza yönelik ilk adımı atmıştık. Aksiyon planı çerçevesinde önümüzdeki günlerde firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik adımları atmaya devam edeceğiz. Türk liramızı koruyacağız. TL ile yürüyeceğiz. Önümüzdeki dönemde Türk Liramızın daha da güçleneceğini göreceğiz.’’