BDDK'dan Taksit Süresine İlişkin Son Dakika Açıklaması

BDDK, kredi kartı harcamaları ve nakit çekim taksitlendirmelerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bugün yayınlanan Resmi Gazete ile yönetmelik değişikliğine gittiğini duyurdu. Yeni yönetmelik kredi kartı ve nakit çekimlerde taksitlendirme süresi ve ücreti, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alındıktan sonra kurul tarafından belirlenecek şekilde değiştirildi.

Bir süredir kredi kartı borçlarının taksit süresi ve nakit çekim ücretlerinde iyileştirmeye gidilmesi bekleniyordu. Gelen haber tam bir müjde niteliği taşımıyor olsa da gelecekte konuyla ilgili düzenleme yapılacağının sinyallerini veriyor.

BDDK Başkanı Ali Akben, yapılan açıklama ile ilgili şunları söyledi:

"Eski taksit sayıları geçerli. Kurul'a yetki alındı, orada daha hızlı olmak açısından. Kurul, eski yönetmelikteki taksit sayıları aynı olacak şekilde kararını aldı ve bugün Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği'ne gönderim yapıldı. Basına da duyurusu yapılacak."

Güncelleme

BDDK'dan gelen bir son dakika açıklaması daha oldu. Buna göre fiyatı 3 bin TL'ye kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarıldı.