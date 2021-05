Beats By Girlz, Türkiye Faaliyetlerine Haziranda Başlıyor

Beats By Girlz, Türkiye'deki faaliyetlerine haziran ayında başlıyor. Bu bağlamda 10 Haziran'da internet üzerinden bir etkinlik gerçekleştirecek olan program, haziran ayı sonunda da Türkiye'de atölye çalışmalarına başlayacak.

Kadınlara yönelik kurulan bir müzik programı olan Beats By Girlz, haziran ayında Türkiye'de aktivitelerine başlayacak. Besteci, DJ ya da prodüktör olmak isteyen kadınların hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olan Beats By Girlz, 10 Haziran'da düzenlenecek bir organizasyon ile Türkiye'deki faaliyetlerine başlamış olacak. İnternet üzerinden düzenlenecek etkinlikte, sürpriz isimler yer alacak.

Beats By Girlz Türkiye, kadınlarımıza yalnızca hayallerini gerçekleştirme konusunda değil, bu konuda rehber olma konusunda da yardımcı olacak. Bu bağlamda kadınların yalnızca müzik üretmesine değil, bu müziğin pazarlanmasına da yardımcı olunmuş olunacak.

Beats By Girlz Türkiye Atölye başvuruları 24 Mayıs'ta başlıyor

Beats By Girlz tarafından yapılan açıklamalara göre Beats By Girlz Türkiye, haziran ayının sonunda bazı atölye etkinlikleri gerçekleştirecek. Bu etkinliklere dahil olmak isteyen müzik tutkunu kadınlar, 24 Mayıs'ta Beats By Girlz Türkiye'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler. Söz konusunu internet sitesine, buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Bu arada, Beats By Girlz Türkiye'nin haziran sonunda düzenleyeceği atölyelerin çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü bu etkinlikler kapsamında katılımcılara, temel müzik eğitiminden ileri seviyede müzik prodüksiyonlarına kadar eğitimler verilecek. Bu eğitimler, müzisyen olma hayali kuran kadınlarımızın bu sektörde profesyonel olmalarını sağlayacak.