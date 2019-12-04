Disney+ üzerinde yayınlanan Mandalorian dizisiyle birlikte hayatımıza giren ve büyük sansasyon yaratan bebek Yoda, Funko Pop! oyuncağı haline geliyor. Oyuncaklar gelecek yılın bahar aylarında raflarda olacak.

Disney+ ekranlarına özel yapılan Star Wars dizisi The Mandalorian, yayınlandığı anda seyircilerin beğenisini kazandı. Dizinin başrolünü gölgede bırakan karakter ise, “Çocuk” adıyla anılan yeşil bir bebek oldu.

İnternetin görür görmez beynini yakmasına neden olan bu küçük yeşil bebeğin gizemini henüz bilmiyoruz. Hayranlar ise “bebek Yoda” adını verdikleri bu küçük canlı için adeta ölüp bitiyor. Haliyle insanlar, karakterin bir figürünü veya oyuncağını almak istiyor ancak piyasada bu ihtiyaca cevap verecek bir ürün bulunmuyor.

Popüler oyuncak üreticilerinden olan Funko, bebek Yoda için iki farklı boyda Funko Pop! figürü üreteceklerini bit tweet ile açıkladı. Bunlardan biri standart Funko Pop boyunda (aşağı yukarı bir kahve kupası boyu) olacak, diğeri ise 25 santimlik süper-boy Pop! olacak. Karakterin dizideki boyunu göz önüne aldığımızda süper boy Pop! için gerçek boyutlu bile diyebiliriz.

Neden ortalıkta bebek Yoda oyuncağı yok?

Öncelikle şunu belirtmek lazım ki bebek Yoda bizim bildiğimiz Yoda değil. Onunla aynı ırktan bir bebek, zaten dizi de orijinal üçlemeden sonraki bir zamanda geçiyor. Star Wars serisinin ya da külliyatının hiçbir yerinde Yoda’nın ırkı açıklanmadığı için “Yodagillerden olan bebek” yerine bebek Yoda deniyor.

Peki büyük sansasyon yaratacağı neredeyse kesin olan bu karakter için neden bir oyuncak piyasaya sürülmedi? Bu konuda soruları cevaplayan serinin yapımcısı Jon Favreau, bunun bilinçli olarak yapıldığını söylüyor. Favreau, bu işlerde saklanan şeylerin markalı ürünler ve oyuncak katalogları ile ortaya çıktığını söylüyor. Yapımcı, insanların bu karakterden önceden haberdar olmamasını ve ilk defa dizide görmelerini istediği için böyle bir yol izlenmiş. Karakteri bu kadar popüler hale getiren şeylerden biri de sürpriz unsuru olmuşltu.

Bebek Yoda’nın bu şekilde gizlenmesi hayranların biraz sinirlerini bozmuş durumda. Öte yandan oyuncakların gecikmesi Star Wars için bir alışkanlık bile sayılabilir. Orijinal üçleme yapılırken de George Lucas, araç ve karakter tasarımlarını çok uzun süre saklama yoluna gitmişti. Öyle ki oyuncakları üreten Kenner, bir yılbaşı döneminde insanlara boş kutular ve ürün çıktığında ürünü almalarını sağlayacak sertifikalar satmıştı.

Funko Pop! figürleri bahar aylarında raflardaki yerini alacak. Karakterin ayrıca yıl sonunda figürleri piyasaya çıkmış olacak. O zamana kadar bu küçük ve sevimli karakteri ekranlarda göreceğiz.