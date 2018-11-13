Bebek yüzlü katil olarak bilinen Chucky, yepyeni filmiyle yakında sinemalarda olacak.

Başarısız devam filmleriyle izleyicilerde kötü bir intiba bırakmaya başlayan Chucky serisi baştan başlıyor. MGM ve Orion Pictures işbirliği ile seriye 'reboot' atacak olan Child's Play'den ilk poster yayınlandı.

"Bir Oyuncaktan Fazlası... Sizin en iyi arkadaşınız!" sloganı ile olacaklardan haberdar eden posterde çıkış tarihi de açıklanmış oluyor. 2019'un Haziran ayında vizyonda olacak olan Child's Play, IT'in ödüllü yapımcılarının elinden çıkacak.

1988'de izleyiciyle buluşan ilk filmin yeniden yapımı olan Chucky için bir de televizyon dizisi planlanıyor. Bu sayede Haziran ayında gelecek olan filmle birlikte bir Chucky evreni oluşturulacak. Önümüzdeki haftalarda filmden ilk fragmanın da yayınlanmasını bekliyoruz.