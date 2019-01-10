Gen Değişikliği Yapan Çinli Bilim İnsanı İdam Edilebilir

CRISPR yöntemini kullanarak iki genetiği değiştirilmiş bebek dünyaya getiren Çinli bilim insanının idam cezası alması konuşuluyor.

2018'in son aylarında en çok konuşulan bilim olaylarından birine imza atan He Jiankui, iki bebeği genetiğini değiştirerek dünyaya getirmiş ve bebeklerin uzun yıllar gözlem altında tutulduktan sonra HIV virüsünü taşımayacak şekilde yaşayabileceklerini belirtmişti.

Doğumdan sonra bilim dünyasının büyük tepkisini çeken Jiankui, Hong Kong'da katıldığı bir konferansta pişman olmadığını ve yeni çalışmalar da gerçekleştireceğini belirtmişti. Konferanstan sonra bir anda sırra kadem basan Jiankui'nin Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ziyaretçi salonunda esir tutulduğu ortaya çıkmıştı.

Aradan geçen 2 haftalık süreçte,Jiankui'nin ev hapsinde mi olduğu, üniversitenin güvenlik güçleri tarafından mı korunduğu yoksa gizli teşkilatlar tarafından alıkoyulup koyulmadığı halen belirsiz. Buna karşın gelen haberlere göre Çinli bilim insanının idam cezası alması söz konusu olabilir.

Üniversite bünyesinde görev yapan meslektaşları, Jiankui'nin durumu hakkında detaylı bilgi vermekten kaçındı. Ancak Jiankui'nin resmi ve legal yollarla ortadan kaldırılmaya çalışıldığı belirtildi.