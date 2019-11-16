Kısa Süreliğine Ücretsiz 10 Android Oyun ve Uygulama

Webtekno takipçilerinin okumayı en çok sevdiği içeriğimizle yeniden karşınızdayız. İşte bu haftanın ücretsiz Android uygulama ve oyunları.

Hazır haftasonu da gelmişken beş günlük maceranın verdiği şu yorgunluğu üzerimizden atalım. Bunu yapabilmek için yalnızca bir adet akıllı telefon yeterli. Gelin, tüm stresinizi üzerinizden atacak ve iyi zaman geçirmenizi sağlayacak; bu haftanın 4 ücretsiz oyununa ve 6 ücretsiz uygulamasına göz atalım.

Volume Scheduler Pro

Normal Fiyatı: 4,89 TL

Volume Scheduler Pro sayesinde telefonunuzun sesini, ses seviyesini ve bildirim sesini istediğiniz zamana göre ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz saat aralıklarında telefonunuz otomatik olarak seçtiğiniz ayarları benimseyecektir.

Bildirim Kısayolları (TUFFS Pro) (0,89 TL)

Normal Fiyatı: 0,89 TL

TUFFS Bildirim Kısayolu, telefonunuzun bildirim alanına uygulama kısayolları veya sistem kısayolları eklemenizi sağlar. Bu sayede sürekli menüyü açma zahmetinden kurtulabilir ve sıklıkla kullandığınız uygulamalara kolaylıkla erişebilirsiniz.

Kitchen Timer Pro - Kitchen Rimender Timer

Normal Fiyatı: 0,89 TL

Mutfakta zaman harcamayı seven biriyseniz, Kitchen Timer Pro sizin işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak. Uygulama, yumurta haşlama, çay ve yemek zamanlayıcılarıyla sizin için ideal pişirme süresini gösteriyor. Süre sona erdiğinde de alarm çalıyor.

Smart navigation bar - navbar slideshow

Normal Fiyatı: 1,79 TL

Smart navigation bar, telefonunuzun gezinti çubuğunu özelleştirmenizi sağlayan harika bir uygulama. Uygulama sayesinde çubuğunuza birçok özellik ekleyebilir, canlı resimler koyabilir ya da batarya yüzdenizi animasyonlu olarak görebilirsiniz.

PowerAudio Pro Music Player

Normal Fiyatı: 25,99 TL

PowerAudio Pro, sayısız albümü, şarkıyı, sanatçıyı ve çalma listesini bulabileceğiniz bir müzik dinleme uygulaması. Uygulama, şarkı dimnlemenin yanı sıra BassBoost ve Virtualizer özelliklerine de sahip.

QR ve Barkod Tarayıcı PRO

Normal Fiyatı: 10,99 TL

QR kodların her yere girmesiyle birlikte telefonumuzda bir QR kod tarayıcısının bulunma zorunluluğu da arttı. Bu uygulama sayesinde etrafta gördüğünüz QR kodlarını hızlı bir şekilde tarayabilir, aynı zamanda QR kodları da oluşturabilirsiniz.

LASERBREAK 2

Normal Fiyatı: 3,09 TL

Bulmaca oyunlarını sevenler, LASERBREAK 2’ye de bakmayı ihmal etmesinler. Oyunda 119 farklı seviye bulunuyor ve çevrimdışı oynamaya izin veriyor. Her bölümü geçmek için ise yaratıcılığınızı kullanmanız gerekiyor.

Spades (Full)

Normal Fiyatı: 2,02 TL

Spades, dünya genelinde oldukça popüler bir kart oyunudur. Android’de bulunan bu oyun sayesinde Spades’i üç farklı zorlukta oynayabilirsiniz. Oyundaki amacınız, takımınızı 500 puana ulaştırmak olacaktır.

Mineral.io

Normal Fiyatı: 5,99 TL

Mineral.io, dünyanın her yerinden 25 farklı oyuncuyla birlikte mücadele ettiğiniz bir savaş oyunudur. Oyun süresince çabuk kararlar almanız ve gerekli hamleleri yapmanız gerekir.

Ruby Square: logical puzzle game

Normal Fiyatı: 5,29 TL

Ruby Square, zihnini zorlamak isteyen oyuncular için muhteşem bir seçim olabilir. Oyunda 700’den fazla zorlayıcı bulmaca bulunuyor. Oynanışı oldukça kolay, ancak bulmacaları çözmek o kadar da kolay değil.