Türksat AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig de dahil olmak üzere pek çok spor organizasyonunun yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports kanalları, Kablo TV'ye geliyor.

Şu ana kadar Digiturk platformu üzerinden yayın yapmakta olan beIN Sports kanalları, Türksat AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre artık Kablo TV platformunda da hizmet verecek. Böylece Kablo TV üyeleri, Digiturk üyeliğine ihtiyaç duymaksızın uygun paketi almaları halinde Spor Toto Süper Lig’in tüm maçları, Spor Toto 1. Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Turkish Airlines Euroleague, ATP Masters 1000, WTA organizasyonlarını izleyebilecekler.

beIN Sports kanallarının Kablo TV üzerinden yayınlanması demek, Kablo TV üyelerinin beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports 4, beIN Sports Max 1 ve beIN Sports Max 2 kanallarına erişimi olacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte İngiltere Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi Formula 1 ve NBA karşılaşmaları, yayın hakları Kablo TV’de olmadığı için yalnızca Digiturk’te yayınlanmaya devam edecek.

Kablo TV’nin konuyla ilgili olarak gönderdiği basın bülteninde şu ifadeler yer alıyor;

‘’Dünyanın önemli ligleri, yıldız oyuncular, spor dünyasının güçlü yorumcuları, zengin içerikleri ve çok daha fazlasıyla beIN Sports kanalları artık KabloTV platformunda da yer almaktadır. Bir milyonu aşkın abone sayısıyla her geçen gün büyümeye devam eden KabloTV platformu içeriklerini zenginleştirmeye devam etmektedir. Türksat A.Ş tarafından sunulan KabloTV ve Digiturk platformları iş birliğiyle spor dünyasının nabzını tutan beIN Sports kanalları artık KabloTV üzerinden de izleyicileriyle buluşmaktadır.’’