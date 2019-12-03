beIN Sports, futbol kulüplerinin maç görüntülerini birkaç saniyeliğine kullanmasına bile telif atınca kulüpler, zeka dolu paylaşımlarda bulundu. Konuyla ilgili önümüzdeki dönemde herhangi bir değişiklik olup olmayacağı ise bilinmiyor.

2017 yılında Digiturk’ün beIN Media Group tarafından satın alınmasıyla birlikte tanıştığımız beIN Sports, pek çok lig gibi Süper Lig’in de yayın haklarını elinde bulunduruyor. Bu nedenle sizlerinde bildiği üzere Süper Lig maçları yalnızca beIN Sports kanalları üzerinden yayınlanıyor, farklı herhangi bir kanal, çevrimiçi platform ya da sosyal medya hesabının müsabakaları canlı olarak yayınlamasına izin verilmiyor.

Bununla birlikte beIN Sports’un yayın hakları yalnızca canlı yayınları değil, tüm maç görüntülerini kapsıyor. Dolayısı ile bir maç tamamlanmış olsa dahi maçın herhangi bir bölümü, beIN Sports’un ‘izni’ olmadan bir kanalda, çevrimiçi bir platformda ya da sosyal medyada paylaşılamıyor. Üstelik bu kısıtlama, bizzat müsabakaları gerçekleştiren spor kulüpleri için de geçerli oluyor.

Tüm kurum ve kuruluşlar gibi futbol kulüplerinin de sosyal medya hesapları bulunuyor. Bu hesaplar zaman zaman maçlarda aleyhlerinde gerçekleşen tartışmalı pozisyonları ya da kendi oyuncularının atmış olduğu güzel bir golü paylaşmak isteyebiliyorlar. Ancak beIN Sports, görüntüler birkaç saniye sürse bile kulüplerin resmi hesapları üzerinden paylaşılan bu görüntüler için telif hakkı ihlali başvurusu yapıyor ve görüntüler ilgili platform tarafından kaldırılıyor.

beIN Sports’un bu katı telif hakkı uygulaması, bazı spor kulüplerinin keyfini kaçırmış durumda. Zira kulüpler, bu denli kısa görüntüleri paylaştıklarında dahi telif hakkı ihlali başvurusunda bulunulmasını gereksiz görüyor. Sonuç olarak da futbol kulüpleri, resmi hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri birtakım paylaşımlarla, beIN Sports’un bu katı telif hakkı uygulamasını protesto ettiler.

Öncelikle spor kulüplerinin telifle karşı karşıya kaldıkları paylaşımlara bir bakalım:

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, beIN Sports’un telif uygulamasını FIFA’dan görüntüler kullanarak ti’ye aldı.

Göztepe ise resmi hesabından FULL HD bir çizim paylaşarak bu durumu protesto etti.

Galatasaray, telif uygulamasını protesto etmek için bir animasyon paylaştı ve animasyonun sağ üst kısmına bariz bir gönderme ekledi.

Denizlispor ise telif hakkına takılmamak için futbol maçı kutlamasını NBA görüntüleri ile gerçekleştirdi.

Kayserispor da telif uygulamasını FULL HD çizim ile protesto eden kulüplerdendi.

Fenerbahçe de son dönemde fazlasıyla tartışılan bir pozisyonu 'Paint' çizimi ile paylaştı.