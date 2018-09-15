Boyutlarıyla görenlerin kafasını allak bullak eden ve bazıları, "Bunca zamandır bunu nasıl bilmiyordum?" dedirtecek 11 şey.

Yaşadığımız dünya bize her geçen gün yeni şeyler öğretmekte, araştırmayı sevenler insanlar için ucsuz bucaksız bir bilgi kaynağı olmaya devam etmekte. Kendi küçük çevremizde dahi hayata ya da dünyaya dair öğrenebileceklerimizin neredeyse sınırı yok.

Bugünün konusu ise biraz tuhaf, varlığından haberdar olduğumuz ancak boyutlarından haberdar olmadığımız şeyleri inceleyeceğiz. Pek tabii arada farklı kulvardaki örnekleri de sizlere sunacağız. Hazırsanız yolculuğumuza başlıyoruz, karşınızda boyutlarını duyunca şaşkınlığa uğrayacağınız 11 şey.

Vombat

Bir Güneş Dolusu Dünya Temsili

Güney Afrika Kara Salyangozu

Mavi Balina Kalbi Temsili

Kartal Pençesi

Devasa Denilen Titanik ve Modern Cruise Gemisi Karşılaştırılması

At Akciğeri

Yüzüklerin Efendisi Filminde Kullanılan Yüzüklerden Biri

Kanada Geyiği

Satürn Dünya'ya Ay Kadar Yakın Olsaydı

Tuzlu Su Timsahı