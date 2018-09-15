Yaşadığımız dünya bize her geçen gün yeni şeyler öğretmekte, araştırmayı sevenler insanlar için ucsuz bucaksız bir bilgi kaynağı olmaya devam etmekte. Kendi küçük çevremizde dahi hayata ya da dünyaya dair öğrenebileceklerimizin neredeyse sınırı yok.
Bugünün konusu ise biraz tuhaf, varlığından haberdar olduğumuz ancak boyutlarından haberdar olmadığımız şeyleri inceleyeceğiz. Pek tabii arada farklı kulvardaki örnekleri de sizlere sunacağız. Hazırsanız yolculuğumuza başlıyoruz, karşınızda boyutlarını duyunca şaşkınlığa uğrayacağınız 11 şey.
Vombat
Bir Güneş Dolusu Dünya Temsili
Güney Afrika Kara Salyangozu
Mavi Balina Kalbi Temsili
Kartal Pençesi
Devasa Denilen Titanik ve Modern Cruise Gemisi Karşılaştırılması
At Akciğeri
Yüzüklerin Efendisi Filminde Kullanılan Yüzüklerden Biri
Kanada Geyiği
Satürn Dünya'ya Ay Kadar Yakın Olsaydı
Tuzlu Su Timsahı