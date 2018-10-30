Beklenen Güncelleme: Apple, iOS 12.1’i Yayınladı

Apple'ın iOS cihazlara önemli yenilikler getirecek iOS 12.1 güncellemesi kullanıcılara ulaştırılmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Apple ücretsiz iOS 12.1 Kullanıcı Kılavuzunu App Store’da yayınlamıştı. Kılavuzda iOS 12.1 güncellemesiyle gelecek yeni özelliklerin nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiler verilmişti. Bugün itibariyle güncelleme elimizde.

iOS 12.1’deki yeni özelliklerden biri Grup Face Time. Kullanıcılar artık birçok kişiyle aynı anda Face Time yapabilecek ve öne çıkan konuşmacılar ekranda görünecek.

70’den fazla emoji de yeni güncellemeyle aramıza katılmış bulunmakta. Kangurular, ıstakozlar, simitler ve cupcakeler de bu 70 emojinin içerisinde.

Bunun dışında iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR cihazlarında iki telefon numarasını kullanmanızı sağlayan eSIM özelliği de geldi.

Yalnızca yenilikler değil, sorun düzeltmeler ve iyileştirmeler de mevcut. Örneğin iPhone Xs, Xs Max ve XR için Derinlik Denetim Özelliği eklendi.

Güncellemeyi yüklemek için her zamanki gibi Ayarlar’dan Genel sekmesine gidin. Yazılım Güncelle sekmesinde kırmızı bir işaret göreceksiniz. Bu sekmeden yazılımınızı güncelleyebilirsiniz.