Berat Albayrak 1,6 litre altında motoru olan araçlardaki ÖTV indiriminin yüzde 15 olduğunu bildirdi. Ticari araçlarda yüzde 18 olan KDV ise yüzde 1’e düştü.

Son zamanlarda kurun da artması sonucu araç sahibi olmak isteyenler için bir araba almak gerçekten bir hayal niteliğindeydi. Tabii ki bu durum yalnızca araç satın almak isteyenleri değil, araç satanları da çok kötü yönde etkilemişti. Geçtiğimiz günlerde araç satıcıları sıfır araç satışlarının çok ciddi şekilde düşüş gösterdiğini de belirtmişti.

Bu olayların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerinin uygulamaya alınacağını açıklamış ve “Otomotiv sektöründe 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidiyoruz. Ticari araçlarda ise KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Listede de gördüğünüz üzere yeni fiyatlarla 100.000 lira baz fiyatlı bir araç 17.700 lira indirime giriyor. Bu da yaklaşık yüzde on indirim anlamına geliyor. Bazı otomobillerin fiyatlarındaki değişikliği sizler için derledik.

Binek Araçlar

ÖTV’si yüzde 45’ten yüzde 30’a inen Renault Clio’nun fiyatı da 99.250 TL’den 82.243 TL’ye indi.

ÖTV’si yüzde 50’den yüzde 35’e inen Renault Megane ise 115.950 TL’den 98.557 TL’ye geriledi.

Ticari Araçlar

KDV’si yüzde 18 olan Ford Tourneo Connect 1.5 TDCI yüzde 1 KDV oranına indi ve fiyatı 99.590 TL’den 92.590 TL’ye indi.

KDV’si yüzde 18 olan Fiat Fiorino Combi 1.4 Fire (Benzinli) yüzde 1 KDV oranına indi ve fiyatı 68.900 TL’den 57.200 TL’ye indi.

Bunların yanı sıra hibrit motorlu araçlara da yüzde 15 indirim uygulandı.