Beklenmedik Hız Testi: iPhone XR ve Note9 Karşı Karşıya

Fiyatlarına baktığımızda iki farklı kulvarda olan Samsung Galaxy Note9 ve iPhone XR, bir YouTube kullanıcısı tarafından hız testine tabi tutuldular. Sonuçlar ise hem beklenmedik hem de çok şaşırtıcı değil.

Kağıt üzerinde baktığımızda Note9 ile iPhone XR'ı kıyaslamak çok da doğru olmaz gibi görünüyor. Örneğin Note9'da 8 GB RAM bulunurken XR'da 3 GB RAM bulunuyor. Aynı zamanda fiyatlar arasında da ciddi farklar var. Ancak internet dünyası, her şeyi ister. Bir YouTube kanalı olan PhoneBuff da bu iki telefonun kıyasını isteyen insanlar için bir video ortaya koymuş. Peki Apple'ın "ucuz" olarak satacağı iPhone XR, 1000 dolarlık Galaxy Note9 ile kapışabiliyor mu?

Videoyu incelediğimizde cevabın oldukça net olduğunu görüyoruz: Evet. Samsung'un en gelişmiş amiral gemisine karşılık olarak oldukça iyi bir konumda olan iPhone XR, yalnızca 3 GB'lık RAM ile dahi -16 uygulamayı açmayı içeren- hız testini 15 saniye gibi bir farkla önde bitirdi. Bu sonuçtan sonra da yavaş yavaş gelecek sonuçların ne olacağını belli olmaya başlıyor.

İkinci turda ise arka planda hangi uygulamanın hala çalıştığını, hangisinin çalışmadığını ölçen bir test var. Burada RAM miktarı bir önceki testten daha önemli. Önceki testten kaybettiği tüm zamanı geri kazanan Samsung Galaxy Note9 2:38.48 süresinde testi bitirirken; iPhone XR 2:38.33 süresinde bitiriyor.

Yukarıda her ne kadar RAM'den oldukça bahsetmiş olsak da asıl hızın işlemci tarafında olduğunu söylemekte fayda var. Apple, iPhone XR'da da Xs ve Xs Max'te olduğu gibi A12 Bionic çipsetini kullanıyor. Snapdragon muadillerinin bir hayli önünde olan bu işlemci yongası, telefonun diğer "eksikliklerini" örtmede önemli bir etken durumunda.

Apple, yeni telefonlarının Türkiye fiyatlarını hala açıklamadığından XR'ın fiyat/performans olarak Note9 karşısında ne durumda olacağını çok fazla kestiremiyoruz. Apple, önceki nesil telefonlarını bile 6500 lira seviyesinde satarken Note9'u 6000 liranın aşağısındaki rakamlara bulabildiğiniz düşünüldüğünde, yorumu sizlere bırakmak en iyisi olacaktır.

PhoneBuff'ın konu hakkındaki videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: