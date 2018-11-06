Antarktika'yı Türkiye ile Beraber Keşfedecekler

Belarus Bilim ve Teknoloji Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Scherbakov, Antarktika'yı keşfetmekte Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Belarus Bilim ve Teknoloji Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Sergei Scherbakov ve beraberindeki bilim insanları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yüksek teknolojik makineler eğitimi, bilgisayar mühendisliği, optik ve lazer teknolojisi gibi konularda görüşmelerde bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da yaptığı ziyareti hatırlatan o ziyarette Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması imzalandığını belirten Scherbakov, Türkiye ve Belarus'un, AB'nin Horizon 2020 projesi kapsamında beraber çalışıp uluslararası projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Scherbakov, Antarktika konusunda iş birliği sağlandığını belirterek "Antarktika'yı beraber keşfedeceğiz. İlerleyen zamanlarda oraya birlikte göndereceğimiz bilim adamları, iklim değişikliği, buz çekirdeği, çeşitli bakteriler gibi konularda araştırmalar yapacak." ifadesini kullandı.