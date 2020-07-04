Dünyada 5G altyapısını almaya başlayan ilk ülkelerden biri olan Belçika’da, bu yeni teknolojinin sağlığa zararlı olduğu gerekçe gösterilerek protesto yapıldı. Protestocular, “5G teknolojisini durdur” gibi pankartlar açtılar.

İnterneti yeni bir seviyeye taşıması ve nesnelerin internetiyle tüm dünyanın seyrini değiştirmesi beklenen 5G için her kesimden farklı açıklamalar geliyor. Bazı kişiler bu teknolojinin olumlu yönlerine odaklanırken, bazıları ise bu teknolojinin sağlıklı olmadığını iddia ederek tepki gösteriyor.

Son olarak Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen 5G karşıtı protestolarda, bu teknolojinin önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretebileceğini ve bu sebeple insan sağlığına zararlı olduğu belirtildi. “5G’yi boykot” ve “5G teknolojisini durdur” şeklinde yazılı pankartlar açan protestocular, bu teknolojiye yönelik gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından dolayı Belçika hükümetini eleştirdi.

5G teknolojisinin arkasında Türk isim var

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan‘ın yaptığı çalışmalarla önü açılan 5G teknolojisi, şu sıralar ABD ve Çin arasında devam eden ekonomik savaşın daha da körüklenmesine neden oluyor. İki ülkenin de bu teknoloji üzerinde çalışmalar yürüttüğü gözlemlenirken, özellikle Arıkan’la çalışan Çinli şirket Huawei, bu altyapıyı bir süredir tüm dünyaya kuruyor. Bu noktada da ülkelerden protestolar geliyor.

Daha önce İngiltere’de gerçekleşen ve pek çok 5G baz istasyonuna saldırıların yaşandığı protestoları görmüştük. 5G altyapısını ilk almaya başlayan ülkelerden biri olan Belçika’da sosyal mesafe kurallarına uyulan bazı protestolar gerçekleşti. Özellikle İngiltere’deki protestolarda, protestocuların 5G baz istasyonlarını “koronavirüs yayıyor” iddiasıyla yaktığı görülmüştü. 5G’nin böyle bir etkisi olmadığını söyleyen araştırmacılar ise yapılan bu saldırıların pandemi sürecine zarar verdiğini söylemişti.