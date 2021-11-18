Her 10 kişiden 9’unun aşılı olduğu açıklanan Belçika’da vakaların artmasının önüne geçilemeyince yeni bir karara imza atıldı. Ülkede 10 yaşından büyük herkese maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu getirildi.

2019’un aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, halen her gün binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. 2021’in ilkbahar ve yaz aylarında tüm dünyada aşılanmanın başlamasıyla koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı bir nebze kontrol altına alınmış olsa da aşının getirdiği rahatlık, bazı ülkelerde eski önlemlerin geri gelmesine neden oldu.

Bu ülkelerden birisi de Belçika’ydı. 1 Eylül’de sosyal mesafe kuralını kaldıran, maske zorunluluğunu artık uygulamayan ve toplu aktivitelere yönelik yasağı kaldıran Belçika, aradan geçen iki buçuk aydan sonra yeni bir karar aldı. Artan koronavirüs vakalarının ardından ülke, artık maske zorunluluğunu daha küçük yaşlardan itibaren zorunlu tutacak.

Eski önlemler kısmen döndü:

20 Kasım Cumartesi gününden itibaren Belçika’da 10 yaşından büyük olan herkes, açık ve kapalı kamusal alanlarda ağız maskesi takmak zorunda olacak. Daha önce maske zorunluluğu, 12 yaşından büyük kişileri kapsıyordu. Bunun yanı sıra yiyecek, içecek ve eğlence mekanlarına COVID sertifikası ve maske olmadan girilemeyecek, 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu olacak. Ayrıca kamu ve özel sektörde mümkün olduğunca evden çalışma zorunlu hale gelecek.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo’nun açıklamasına göre ülkede her 10 kişiden 9’u aşılanmış durumda. Bunun da aşıya teşvik için yeni bir kampanyaya ihtiyaç olmadığını belirtti. Aşılanma oranına rağmen Belçika, Avrupa’da nüfusa oranla en fazla COVID-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Ülke, yeni maske zorunluluğuyla aşılama yaşını da 5-11 yaş aralığına indireceğini açıkladı.

En az 28 Ocak 2022’ye kadar geçerli olacak yeni önlemler, herhangi bir sektöre yönelik kapanma kararı içermiyor. Belçika Başbakanı, yeni önlemlerin şu an yayılmakta olan virüsün bir öncekinden 3 kat daha güçlü ve bulaşıcı olması nedeniyle getirildiğini açıkladı.

Yaklaşık 11,5 milyon nüfusa sahip Belçika’da günlük vaka sayısı ortalama 12.500’e yaklaştı.