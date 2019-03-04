Belçikalı bilim insanları, on yıl süren çalışmalarının sonunda yüksek miktarda hidrojen üretebilen güneş panelleri üretmeyi başardı.

Evlerin ve işyerlerinin ısıtılması oldukça masraflı bir şey. Hem maddi olarak büyük bir külfet ortaya çıkıyor hem de karbondioksit salınımı küresel ısınmayı ve iklim felaketlerini tetikliyor. Bilim insanları da bu durumun önüne geçmeye çalışıyor.

Belçika’daki araştırmacılar, sıfır karbon salınımına sahip ve havadaki nemden hidrojeni toplayabilen bir güneş paneli geliştirdi.

Profesör John Martens’in 10 yıllık süreçte geliştirdiği projede ortaya çıkan panel günde 250 litre hidrojen üretebiliyor. Profesör Martens, projeye ilk başladıklarında sadece yüzde 0.1 oranında hidrojen üretebildiklerini ve o hidrojenleri de arayıp bulmaları gerektiğini söyledi. Bugün ise testlerde hidrojen baloncuklarının ortaya çıkışı çıplak gözle görülebiliyor.

Araştırmacıya göre yaptıkları iş kimya ile fiziğin bir birleşimi. Yılda günlük ortalama 250 litre hidrojen üreten cihaz bu anlamda dünya rekorunun da sahibi oldu. Panellerden 20 tanesi ile iyi yalıtılmış bir evi kış boyu sıcak tutmak ve eve yeterince elektrik sağlamak mümkün oluyor, hatta elektrik artıyor.

Panellerin ticari hale gelmesi için daha uzun bir süre olsa da panellerden bir tanesi deneme amaçlı olarak Leen Peeters adlı mühendisin evine kurulacak. Leen Peeters evini aynı zamanda laboratuvar olarak da kullanıyor. Peeters’in evinde su ısıtması ve ısı pompası için güneş panelleri kullanılıyor ve evde yalnızca kışın elektrik kullanılıyor. Panellerin buradaki performansı da laboratuvardaki kadar iyi olursa Peeters’in komşuları da teste katılacak ve onların evine de birer panel kurulacak.

Hidrojen aşırı yanıcı olsa da ekip hidrojen kullanmanın doğalgaz kullanmaktan çok da farklı olmadığını söylüyor. Yine de özellikle soğuk iklimlerde yaşayan kişilerin bu sistemi oldukça seveceği açık. Panel, hidrojen tankı ve ısıtma sisteminin ne kadar maliyeti olacağı ise şu an bilinmiyor.